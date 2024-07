L'Allemand Jürgen Klopp, qui a quitté Liverpool à la fin de la saison 2023-24, a exclu mercredi d'entraîner à nouveau dans un futur proche.

Pour le moment, Jürgen Klopp ne compte pas reprendre un poste d’entraîneur. KEYSTONE

AFP Clara Francey

«A partir d'aujourd'hui, c'est fini pour moi en tant qu'entraîneur», a-t-il déclaré lors d'une intervention devant l'Association allemande des entraîneurs de football à Würzburg.

«Je n'ai pas décidé d'arrêter sur un coup de tête, c'était une décision globale», a expliqué le technicien allemand de 57 ans, qui avait quitté Liverpool en invoquant de l'épuisement après 23 années passées à entraîner des clubs de football (Mayence, Dortmund, Liverpool).

«Je suis trop jeune pour juste jouer au padel et passer du temps avec mes petits-enfants. Serai-je à nouveau entraîneur ? Je n'y crois pas pour l'instant. Voyons ce qu'il en est dans quelques mois. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu», a-t-il ajouté.

Après son départ des Reds, Klopp a vu son nom associé à plusieurs postes vacants, notamment celui de sélectionneur de l'Angleterre lorsque Gareth Southgate a démissionné après la défaite des Three Lions en finale de l'Euro-2024 à Berlin face à l'Espagne.

«Je veux toujours travailler dans le football et aider les gens avec mon expérience et mes contacts. On verra si autre chose se présente», a déclaré Klopp, qui estime qu'il a «déjà entraîné les meilleurs clubs du monde».

Sous sa direction, Liverpool a notamment remporté la Ligue des champions en 2019 et a conquis en 2020 un titre de champion d'Angleterre attendu depuis 30 ans par les supporters des Reds.