A 58 ans, l'ancien international japonais Kazuyoshi Miura a annoncé mardi poursuivre encore sa carrière en rejoignant en prêt le club de Fukushima United, en troisième division japonaise.

A 58 ans, l'ancien international japonais Kazuyoshi Miura a annoncé mardi poursuivre encore sa carrière. IMAGO/AFLOSPORT

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Ma passion pour le football n'a pas changé, peu importe mon âge» a déclaré dans le communiqué du club l'attaquant, qui fêtera ses 59 ans en février prochain, et est prêté par le Yokohama FC, qui évolue lui en deuxième division.

Surnommé «King Kazu» dans son pays, Miura a joué à sept reprises la saison dernière pour l'Atletico Suzuka, club de la quatrième division nippone, finalement relégué en ligue régionale.

Il avait effectué son retour au Japon en 2024 après un passage dans le club portugais de deuxième division d'Oliveirense, où il était également prêté par Yokohama.

Miura a fait ses débuts en 1986 avec le club brésilien de Santos et a également joué au Japon, en Italie, en Croatie et en Australie. L'un des footballeurs les plus connus d'Asie dans les années 1990, il a contribué à faire connaître le football japonais lors du lancement de la J-League, le premier championnat professionnel du Japon, en 1993.

Il a fait ses débuts avec la sélection nippone en 1990, mais il a été évincé lors de la première participation des «Samurai Blue» à la Coupe du monde en 1998, bien qu'il ait marqué 55 buts en 89 matches pour l'équipe nationale.