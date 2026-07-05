Après avoir passé un mois à San Diego, loin de l'effervescence de la Coupe du monde, l'équipe de Suisse a posé ses valises à Vancouver pour le début de la phase à élimination directe. Une ville canadienne qui respire bien davantage au rythme de la compétition.

L’équipe de Suisse a posé ses valises à Vancouver, qui vit au rythme du Mondial.

Depuis le port de Vancouver, les cimes enneigées des Pacific Ranges rappellent au visiteur venu de Suisse un panorama familier. L'efficacité du réseau de transport public aussi. En revanche, les conifères côtoient ici des forêts de gratte-ciels, de Metrotown à Downtown, où la sélection de Murat Yakin a pris ses quartiers.

C'est dans la métropole de la Colombie-Britannique qu'elle a obtenu la première place de son groupe en battant le Canada. Cette victoire lui a permis de déloger le pays-hôte, contraint de s'exiler aux Etats-Unis, à Los Angeles puis à Houston. La Suisse, elle, a fait le chemin inverse, abandonnant les serpents à sonnette de San Diego pour les pygargues à tête blanche de Vancouver.

Une vraie ambiance de Mondial

C'est une faune d'un autre type que croisent désormais Granit Xhaka et ses coéquipiers lorsqu'ils sortent de leur hôtel: des vrais supporters de football. A San Diego, loin d'un centre-ville qui n'accueillait aucun match du Mondial, les Suisses ne risquaient pas vraiment d'être reconnus. C'est bien plus le cas à Vancouver.

La cité canadienne fait en effet honneur à son statut de ville-hôte. La localisation du BC Place – théâtre de sept rencontres du tournoi – en plein centre-ville, contrairement à la plupart des stades étasuniens, y est pour beaucoup. Il suffit de flâner quelques minutes pour croiser un local ou un touriste portant le maillot d'un quelconque pays qualifié: souvent canadien, parfois japonais, colombien, marocain et même cap-verdien.

Tout le monde semble jouer le jeu. Sur les murs des bars et des restaurants, des guirlandes de drapeaux s'étendent entre les télés diffusant les matches du matin au soir. Les supporters assidus comme les plus occasionnels sont nombreux à traverser Granville Street, une avenue que la ville a piétonnisée spécialement pour la Coupe du monde. D'autres préfèrent se rendre au bord de l'eau, non loin du Canada Place, où un écran géant fait face à la vasque olympique des Jeux d'hiver de 2010. Tout cela, c'est sans compte la fan zone officielle de la FIFA, laquelle peut accueillir jusqu'à 25'000 personnes à quelques stations de SkyTrain du centre-ville.

Des conditions de rêve

L'équipe de Suisse se retrouve donc bien loin du calme de son hacienda californienne, mais ce changement de scène ne semble pas l'avoir perturbée, en témoigne la belle qualification obtenue face à l'Algérie jeudi. L'adversité va toutefois monter d'un cran en 8es de finale contre la Colombie, qui semble jouer à domicile peu importe le stade dans lequel elle évolue depuis le début du Mondial.

Pour s'y préparer au mieux, Murat Yakin et ses hommes peuvent profiter d'excellentes installations. Ils s'entraînent désormais sur les pelouses impeccables du National Soccer Development Centre, quartier général des Vancouver Whitecaps – la franchise de MLS locale – et de la sélection canadienne au début du Mondial.

Pour couronner le tout, les conditions météo sont plus qu'idéales le long du Pacifique. Avec une température avoisinant les 20 degrés, les Suisses sont bien loin du mercure caniculaire de Philadelphie – plus de 40 degrés pour France – Paraguay – ou de l'humidité étouffante de Miami, qui a bien failli coûter cher à l'Argentine.

Difficile de rêver meilleur contexte avant d'affronter les Cafeteros mardi (13h00 à Vancouver, 22h00 en Suisse) pour un 8e de finale qui pourrait redéfinir pour de bon la place de la Suisse sur la carte du football mondial. Et prolonger un peu plus l'aventure nord-américaine vers un tout autre décor, celui du Midwest et de Kansas City.

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