L'enquête ouverte en 2024 pour viol et agression sexuelle contre quatre joueurs de l'équipe de 1ere division de football argentine de Velez Sarsfield a été classée sans suite, a indiqué mardi le parquet de la province de Tucuman.

L'enquête ouverte en 2024 pour viol et agression sexuelle contre quatre joueurs de l'équipe de Velez Sarsfield a été classée sans suite (photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

La plaignante, une journaliste sportive de 24 ans, avait dit avoir été agressée le 3 mars dans une chambre d'hôtel de la ville de Tucuman (nord) où résidait l'équipe.

«Ils m'ont violée. Ils m'ont droguée et ont fait de mon corps ce qu'ils ont voulu», avait déclaré la plaignante au quotidien Pagina 12.

L'Argentin Braian Cufré et le Paraguayen José Florentin avaient été mis en examen pour viol, l'Uruguayen Sebastian Sosa pour complicité du même délit et l'Argentin Abiel Osorio pour agression sexuelle. Ils avaient été placés en détention provisoire puis assignés à résidence.

Tous bénéficient d'un non-lieu, le juge en charge du dossier a estimé que la relation était consentie, dans une décision rendue lors d'une audience à huis clos, selon le journal local La Gaceta.

La plaignante a annoncé son intention de faire appel. «Cela fait dix-neuf mois que je me débats en justice et je n'ai obtenu aucune réponse. On ne m'a pas prise en charge, on ne m'a protégée à aucun moment», a-t-elle dit à la chaîne A24 après la décision de première instance.

L'Uruguayen Sosa s'est félicité sur Instagram d'avoir été «blanchi par une sentence sans équivoque». Velez Sarsfield avait suspendu les contrats des joueurs quelques jours après le dépôt de la plainte. Ils ont depuis retrouvé des clubs, en Uruguay pour Sosa, et en Argentine pour les trois autres.