La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé samedi avoir trouvé un accord avec Jürgen Klopp pour qu'il devienne le nouveau sélectionneur de la Nationalmannschaft. Il doit encore obtenir l'aval de son actuel employeur, le groupe Red Bull.

«Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et son vice-président Hans-Joachim Watzke ont eu vendredi, à New York, un premier entretien approfondi avec Jürgen Klopp concernant une éventuelle prise de fonction au poste de sélectionneur national», a indiqué l'instance dans son communiqué.

«Au cours de cet échange constructif, un accord a été trouvé sur les principaux points d'un contrat potentiel. Les discussions se poursuivront la semaine prochaine. Les deux parties sont confiantes que les négociations – sous réserve d'un accord avec l'actuel employeur de Klopp, Red Bull – pourront finalement être menées à bien avec succès», poursuit le texte.

Depuis le 1er janvier 2025, Klopp, devenu une légende de Liverpool, est sous contrat avec Red Bull en tant que directeur mondial du football, chapeautant les différents clubs détenus par la marque autrichienne de boissons énergisantes.