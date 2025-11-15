La Belgique a été accrochée 1-1 samedi à Nur-Sultan par le Kazakhstan dans le groupe J des qualifications du Mondial 2026. Elle devra attendre le dernier match, mardi à domicile contre le Liechtenstein, pour assurer son billet.

La Belgique accrochée au Kazakhstan et contrainte d’attendre pour se qualifier. IMAGO/Belga

Mené au score à la pause après un but de Dastan Satpaev dès la 9e, les hommes de Rudi Garcia ont égalisé au retour des vestiaires par Hans Vanaken (48e). Malgré de très nombreuses occasions, ils n'ont pas pu tromper une deuxième fois la vigilance du gardien Temirlan Anarbekov auteur d'une performance remarquable pour sa deuxième sélection seulement.