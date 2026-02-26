  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Faute de charges suffisantes» Accusé de viol, le footballeur Wissam Ben Yedder blanchi

Nicolas Larchevêque

26.2.2026

Le renvoi pour viol de l'ex-attaquant de l'équipe de France Wissam Ben Yedder devant la cour criminelle des Alpes-Maritimes a été annulé jeudi en appel. La décision a été prise «faute de charges suffisantes», selon une source judiciaire.

Accusé de viol, Wissam Ben Yedder a été blanchi faute de preuves.
Accusé de viol, Wissam Ben Yedder a été blanchi faute de preuves.
KEYSTONE

Agence France-Presse

26.02.2026, 17:30

«La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé par arrêt du 26 février l'ordonnance de mise en accusation du 3 novembre 2025 rendue à l'encontre du footballeur Wissam Ben Yedder pour des faits de viol et tentative de viol», a indiqué une source à la cour d'appel.

La chambre a estimé qu'il n'y avait «pas lieu à poursuite à son encontre, contrairement aux réquisitions prises par le parquet général», a ajouté cette source. Elle a précisé que la Cour avait motivé son arrêt par «un défaut de charges suffisantes».

Les plus lus

Révélations Epstein: Edmond de Rothschild sort du silence
Scandale dans les vestiaires : une footballeuse suisse s'indigne
Tensions financières: les USA frappent une banque suisse
Ramzy Bedia révèle avoir subi des attouchements lorsqu'il était dans une école catholique
Affaire Epstein: pression maximale sur Bill et Hillary Clinton