Le renvoi pour viol de l'ex-attaquant de l'équipe de France Wissam Ben Yedder devant la cour criminelle des Alpes-Maritimes a été annulé jeudi en appel. La décision a été prise «faute de charges suffisantes», selon une source judiciaire.

Accusé de viol, Wissam Ben Yedder a été blanchi faute de preuves. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé par arrêt du 26 février l'ordonnance de mise en accusation du 3 novembre 2025 rendue à l'encontre du footballeur Wissam Ben Yedder pour des faits de viol et tentative de viol», a indiqué une source à la cour d'appel.

La chambre a estimé qu'il n'y avait «pas lieu à poursuite à son encontre, contrairement aux réquisitions prises par le parquet général», a ajouté cette source. Elle a précisé que la Cour avait motivé son arrêt par «un défaut de charges suffisantes».