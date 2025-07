Le footballeur français Dimitri Payet sera bien visé par un procès au Brésil, où une femme affirmant avoir entretenu une relation avec lui quand il jouait au Vasco de Gama l'accuse notamment de violences psychologiques, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier.

Dimitri Payet sera bien visé par un procès au Brésil. IMAGO/ZUMA Wire

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Un juge de Rio de Janeiro (sud-est) a accepté le 25 juillet la plainte déposée par l'avocate Larissa Ferrari pour dommages psychologiques et émotionnels, selon cette source. Les services de presse du ministère public et des tribunaux de Rio n'ont pas souhaité confirmer, l'affaire étant soumise au secret judiciaire.

Le parquet brésilien avait formellement mis en accusation le 20 juin l'ancien joueur de l'OM, âgé de 38 ans. Selon le journal O Globo, il est accusé d'«actes et propos injurieux et dégradants, tels que des humiliations, des manipulations et des moqueries».

Larissa Ferrari avait porté plainte en mars pour «violences physique, morale, psychologique et sexuelle», d'après le parquet. En avril, la jeune femme de 28 ans avait affirmé à l'AFP que Dimitri Payet avait exigé des «preuves d'amour» impliquant des «humiliations», dont des vidéos d'elle «buvant sa propre urine, l'eau des toilettes ou léchant le sol».

Les procureurs requièrent la condamnation du joueur, avec paiement des soins de santé reçus par l'avocate, a affirmé la source proche du dossier. L'ex-Marseillais, qui vivait à Rio sans son épouse ni ses enfants lors de son passage au Vasco de Gama, aurait reconnu une relation extraconjugale mais nié les violences, selon la presse brésilienne citant un procès-verbal de la police.

L'international français, actuellement sans club, s'était engagé en 2023 pour deux saisons avec la formation carioca. Cependant, les deux parties ont annoncé début juin être parvenues à un «accord à l'amiable pour mettre fin de façon anticipée au contrat» qui les liait.