Le tour d'horizon de Keystone-SDA sur l'actualité de la Super League féminine suisse et un coup d'œil sur les performances remarquables des joueuses de l'équipe nationale dans les championnats étrangers.

Géraldine Reuteler s’est illustrée pour son dernier match avec Francfort. IMAGO/HMB-Media

Keystone-SDA ATS

Women’s Super League

TOUR DE PROMOTION ET DE RELÉGATION. Thoune a remporté dimanche une victoire importante dans sa lutte contre la relégation. Les joueuses de l'Oberland bernois se sont imposées 2-0 à l'extérieur lors du deuxième duel contre Yverdon, candidat à la promotion, grâce à des buts de Céline Schmid et Simona Stefanova, et ont ainsi dépassé les Vaudoises, désormais à égalité de points, pour prendre la 2e place.

Lors de la première journée de la phase de promotion/relégation, les joueuses de Thoune s’étaient inclinées 2-4 à domicile face à Yverdon. Les deux équipes affronteront encore Lucerne et Sion, qui n’a encore marqué aucun point, lors des journées restantes.

Les Suissesses dans les ligues étrangères

ALLEMAGNE I. Géraldine Reuteler et Svenja Fölmli se sont une nouvelle fois illustrées en tant que buteuses lors de leur dernier match respectivement pour l’Eintracht Francfort et Fribourg. Reuteler, élue «MVP de l’année» lors des Swiss Sports Awards en mars, a inscrit le but de la victoire à la 55e minute lors de la victoire 4-2 de l’Eintracht contre l’Union Berlin, tandis que Fölmli a égalisé 1-1 en fin de match pour Fribourg après son entrée en jeu à Essen. Francfort s’est qualifié pour l’Europa League en terminant troisième. Reuteler quittera le club après six ans; selon des rumeurs non confirmées, elle se dirigerait vers l’Angleterre (Arsenal).

ALLEMAGNE II. Lydia Andrade s’est également illustrée parmi les buteuses lors de la dernière journée de Bundesliga. La joueuse de 27 ans a inscrit le 2-0 lors de la victoire 3-0 de Cologne face au relégué Carl Zeiss Jena, poursuivant ainsi sa série. L'ancienne attaquante du FCZ a inscrit ses quatre buts de championnat de la saison lors des quatre derniers matchs. Grâce à trois victoires pour finir, Cologne a terminé la saison à la 7e place.

ALLEMAGNE III. Pour la SGS Essen (avec Ella Touon) le match nul 1-1 contre Fribourg lors de la dernière journée n’a pas suffi pour assurer le maintien. La relégation aurait été acquise même sans l'égalisation fribourgeoise de Fölmli en fin de match.

ESPAGNE. Sidney Schertenleib est toujours en course pour le triplé avec le FC Barcelone. Après le titre de champion, le club a également remporté la Coupe samedi grâce à son espoir suisse en attaque, en s'imposant 3-1 en finale contre l'Atlético de Madrid. Schertenleib, 19 ans, qui a marqué sept buts en 26 matches de championnat lors de sa deuxième année au sein du club espagnol, est entrée en jeu à la 86e minute. Le résultat final était déjà acquis à ce moment-là. En finale de la Ligue des champions, Barcelone affrontera samedi prochain à Oslo l'Olympique lyonnais, détenteur du record de victoires.

PAYS-BAS. Riola Xhemaili a manqué de peu la victoire en Coupe et donc le doublé avec Eindhoven. Eindhoven a perdu la finale à Rotterdam contre le champion détrôné Twente Enschede 3-4 aux tirs au but. Après 90 et 120 minutes, le score était de 2-2. Jusqu'à la 84e minute, Eindhoven menait 2-0 lors de sa cinquième finale de Coupe en six ans, avant de voir le deuxième titre lui échapper. Xhemaili a délivré la passe décisive pour le deuxième but, inscrit par Liz Rijsbergen, auteure d'un doublé.