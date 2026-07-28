Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football, Zinédine Zidane, sponsorisé par Adidas depuis 30 ans, devra être habillé en Nike, équipementier officiel de la Fédération française de foot (FFF), mais gardera le choix de ses chaussures, a expliqué mardi le président de l'instance Philippe Diallo.

Nommé à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane s’est exprimé devant la presse mardi. L’ancien no 10 des Bleus succède à Didier Deschamps au poste de sélectionneur.

Zinédine Zidane : «L’équipe de France, c’est la seule chose que je voulais faire» Nommé à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane s’est exprimé devant la presse mardi. L’ancien no 10 des Bleus succède à Didier Deschamps au poste de sélectionneur.

«Le sélectionneur, quand il vient au rassemblement, est en Nike parce que c'est l'équipementier de l'équipe de France», a clarifié le président de la FFF, qui a renouvelé son contrat avec la marque à la virgule jusqu'en 2034, pour environ 100 millions d'euros annuels, incluant les dotations en équipement.

Mais «Zizou» portera «les chaussures qu'il choisira, puisque c'est la liberté de chacun», a précisé Philippe Diallo, lors d'une conférence de presse au siège de la fédération à Paris, après l'officialisation de la nomination de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.

«Adidas ne va pas interférer avec l'équipe de France (...) mais je ne vais pas laisser mon sponsor depuis 30 ans», a déclaré le nouveau sélectionneur, répondant à une question d'un journaliste à propos de son équipementier.

«Alors que [Zinédine Zidane] s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, Adidas est à ses côtés ‹comme au premier jour›», a insisté la marque aux trois bandes dans un communiqué publié mardi, en référence à une campagne publicitaire de 1998.

Il n'est pas inhabituel pour un joueur ou entraîneur de foot de concilier le port de chaussures d'un sponsor personnel avec le reste de la tenue fournie par un concurrent, comme l'avait fait Thierry Henry avec des crampons Puma en tant que sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, de 2023 à 2024.

Cette question des sponsors «est évidemment un point qu'on a abordé» lors des négociations autour du contrat de quatre ans du nouveau sélectionneur des Bleus, a reconnu Philippe Diallo.