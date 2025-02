La recherche du nouvel entraîneur-adjoint de l'équipe de Suisse de football se poursuit. L'ex-capitaine de la Nati, Stephan Lichtsteiner a décidé, après discussions, de ne pas se mettre à disposition pour ce poste.

Stephan Lichtsteiner est actuellement entraîneur du FC Wettswil-Bonstetten en 1ère ligue. Image : KEYSTONE

Luca Betschart (trad. nl) Luca Betschart

La recherche du successeur de Giorgio Contini, parti cet hiver aux Young Boys, au poste d’assistant de Murat Yakin se poursuit. Le candidat souhaité, Stephan Lichtsteiner, n'est pas disponible après que ce dernier et l’Association Suisse de football (ASF) ne soient pas parvenus à un accord. Comme le rapporte le «Blick», l’ancien latéral droit aurait refusé une offre de l'ASF lundi.

«Nous avons parlé ensemble», a confirmé Lichtsteiner, qui est actuellement entraîneur de Wettswil-Bonstetten, club pensionnaire de 1ère Ligue. «J'ai décidé que je n'étais pas disponible pour cette fonction pour le moment». L'homme de 41 ans n’a pas souhaité en dire davantage.

Des conditions qui interrogent

L'accord n'aurait pas échoué pour une question financière, mais à cause du profil du poste vacant proposé. Et comme le révèle également le «Blick», les offres présentées par le directeur des équipes nationale au sein de l'ASF, Pierluigi Tami, comprendraient un engagement de seulement six mois - à savoir jusqu'au début des qualifications pour la Coupe du monde - et une indemnité de quelques centaines de francs par jour de présence avec la Nati.

Durant sa carrière, Stephan Lichtsteiner a disputé 108 matches sous le maillot rouge à croix blanche. Le Lucernois a disputé son dernier grand tournoi avec la Suisse lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Archives sur la Nati

