Football Advocaat quitte son poste à Curaçao

ATS

23.2.2026 - 14:39

Quatre mois avant sa première participation à la Coupe du monde, l'état caribéen de Curaçao doit changer d'entraîneur. Dick Advocaat a en effet démissionné pour des raisons personnelles.

Dick Advocaat quitte son poste de sélectionneur de Curaçao
Dick Advocaat quitte son poste de sélectionneur de Curaçao
ATS

Keystone-SDA

23.02.2026, 14:39

23.02.2026, 15:07

Advocaat (78 ans), qui a mené Curaçao à la phase finale du Mondial de manière tout à fait surprenante, se retire en raison de la maladie de sa fille. Il est remplacé avec effet immédiat par son compatriote Fred Rutten (63 ans), ancien entraîneur de Schalke.

Curaçao disputera en mars, sous la houlette de son nouvel entraîneur national, un tournoi en Australie contre l'Australie et la Chine. Lors de la Coupe du monde, Curaçao affrontera dans le groupe F l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur.

