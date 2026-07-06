L'ASF) s'est inquiétée lundi soir de la suspension par la FIFA du carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun: «incompréhensible» et source d'"incertitude» en plein Mondial.

«Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe, ça a été une découverte pour moi», ironise le sélectionneur de la Belgique à propos de la suspension du carton rouge de Folarin Balogun par la FIFA.

Rudi Garcia : «Je ne savais pas qu'à la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril» «Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe, ça a été une découverte pour moi», ironise le sélectionneur de la Belgique à propos de la suspension du carton rouge de Folarin Balogun par la FIFA.

«Jusqu'à présent, le principe était clair: tout joueur expulsé est automatiquement suspendu pour le match suivant. Cette règle s'appliquait de manière égale à tous et garantissait clarté et cohérence», rappelle l'ASF dans un bref communiqué.

Mais en rendant Balogun éligible pour le huitième de finale face à la Belgique alors qu'il a été exclu au tour précédent, la FIFA «soulève des questions et crée de l'incertitude, en particulier quant à l'autorité des décisions arbitrales, surtout lorsque l'arbitre assistant vidéo (VAR) intervient», poursuit la fédération.

Pour l'ASF, «la crédibilité de la compétition repose sur des règles claires appliquées de façon cohérente».

Comme l'UEFA dans la matinée, qui avait fustigé une «ligne rouge» franchie, sans parler d'ingérence politique, la fédération suisse se garde d'évoquer directement le coup de fil passé par Donald Trump à Gianni Infantino pour réclamer un réexamen du carton rouge.

«La décision dans l'affaire Balogun est incompréhensible (...), quelle qu'en soit l'origine», déplore l'ASF.