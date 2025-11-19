Achraf Hakimi (27 ans) a été sacré meilleur joueur africain de l'année. Le défenseur du Paris Saint-Germain, capitaine du Maroc, a été fêté mercredi soir à Rabat.

Keystone-SDA ATS

Après une saison exceptionnelle avec son club (vainqueur notamment de la Ligue des champions et du championnat de France), Hakimi a remporté pour la première fois le prestigieux trophée décerné par la Confédération africaine (CAF).

L'arrière droit, 6e du Ballon d'Or, a devancé l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah, meilleur joueur africain en 2017 et 2018, et le Nigérian Victor Osimhen, vainqueur en 2023. En 2024, le Nigérian Ademola Lookman, de l'Atalanta Bergame, avait été sacré. Hakimi avait été finaliste en 2023 et 2024.

«C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et je suis fier de remporter un trophée aussi prestigieux», a déclaré Hakimi. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une entorse à la cheville, le défenseur espère être rétabli pour mener le Maroc, pays hôte, lors de la Coupe d'Afrique des nations à partir du 21 décembre.