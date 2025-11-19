  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Achraf Hakimi élu meilleur joueur africain de l'année

ATS

19.11.2025 - 21:43

Achraf Hakimi (27 ans) a été sacré meilleur joueur africain de l'année. Le défenseur du Paris Saint-Germain, capitaine du Maroc, a été fêté mercredi soir à Rabat.

Keystone-SDA

19.11.2025, 21:43

19.11.2025, 21:56

Après une saison exceptionnelle avec son club (vainqueur notamment de la Ligue des champions et du championnat de France), Hakimi a remporté pour la première fois le prestigieux trophée décerné par la Confédération africaine (CAF).

L'arrière droit, 6e du Ballon d'Or, a devancé l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah, meilleur joueur africain en 2017 et 2018, et le Nigérian Victor Osimhen, vainqueur en 2023. En 2024, le Nigérian Ademola Lookman, de l'Atalanta Bergame, avait été sacré. Hakimi avait été finaliste en 2023 et 2024.

«C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et je suis fier de remporter un trophée aussi prestigieux», a déclaré Hakimi. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une entorse à la cheville, le défenseur espère être rétabli pour mener le Maroc, pays hôte, lors de la Coupe d'Afrique des nations à partir du 21 décembre.

Triple tuile pour le PSG. Hakimi, Dembélé et Mendes sur le flanc plusieurs semaines

Triple tuile pour le PSGHakimi, Dembélé et Mendes sur le flanc plusieurs semaines

Les plus lus

Ils partent à l'étranger avec leurs filles - le tribunal les attend au retour!
L'héritage secret: beaucoup de dons et un mystérieux colis
À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
Les révélations choc d'une ex-joueuse de Montpellier
De 0-3 à 4-3 : Bienne renverse Ajoie grâce à un gamin de 16 ans