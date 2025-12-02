Aitana Bonmati, star de l'équipe d'Espagne et du FC Barcelone, sera indisponible au moins cinq mois. Elle a été opérée d'une fracture du péroné gauche, a annoncé le club catalan.

Aitana Bonmati sera indisponible au moins cinq mois IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La triple Ballon d'Or en titre s'est blessée dimanche à l'entraînement avec la sélection nationale, qui préparait la finale retour de la Ligue des nations féminine, prévue mardi soir face à l'Allemagne (0-0 à l'aller).

«Aitana Bonmatí a été opérée avec succès de la fracture (...) du péroné gauche. La durée prévue de sa convalescence sera d'environ cinq mois», précise le Barça dans un communiqué. Son absence est un sérieux revers pour son club et sa sélection.