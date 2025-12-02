  1. Clients Privés
Football féminin Longue absence confirmée par le Barça pour Aitana Bonmati

ATS

2.12.2025 - 16:14

Aitana Bonmati, star de l'équipe d'Espagne et du FC Barcelone, sera indisponible au moins cinq mois. Elle a été opérée d'une fracture du péroné gauche, a annoncé le club catalan.

Aitana Bonmati sera indisponible au moins cinq mois
Aitana Bonmati sera indisponible au moins cinq mois
IMAGO/ZUMA Press Wire
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

02.12.2025, 16:14

La triple Ballon d'Or en titre s'est blessée dimanche à l'entraînement avec la sélection nationale, qui préparait la finale retour de la Ligue des nations féminine, prévue mardi soir face à l'Allemagne (0-0 à l'aller).

Football féminin. La Ballon d'Or Aitana Bonmati se blesse gravement à l'entraînement

Football fémininLa Ballon d'Or Aitana Bonmati se blesse gravement à l'entraînement

«Aitana Bonmatí a été opérée avec succès de la fracture (...) du péroné gauche. La durée prévue de sa convalescence sera d'environ cinq mois», précise le Barça dans un communiqué. Son absence est un sérieux revers pour son club et sa sélection.

