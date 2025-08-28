Murat Yakin fait confiance à ses cadres dans l'optique du début de la qualification pour la Coupe du monde 2026. La seule vraie surprise est la convocation de Cédric Itten, absent depuis deux ans.

Unser Kader für die ersten Spiele der WM Quali 🔥

Notre sélection pour le début des qualifications à la Coupe du monde

I nostri convocati per l'inizio delle qualificazioni ai Mondiali



🇨🇭🆚 🇽🇰

📆 5.9, 20:45

🏟 St. Jakob-Park, Basel

🎫https://t.co/CIAervTWnM#natimiteuch… pic.twitter.com/gVoS1Mu3qC — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 28, 2025

Keystone-ATS Clara Francey

La Suisse jouera ses deux premiers matches de qualification au Parc Saint-Jacques de Bâle. Elle recevra le Kosovo le vendredi 5 septembre, puis la Slovénie le lundi 8. «Je suis content que cela commence enfin», a déclaré le sélectionneur lors d'une conférence de presse à Berne.

«La pression et les attentes sont énormes. Nous nous sommes toujours qualifiés pour les derniers grands tournois», a commenté Yakin. La Suisse figurait dans le chapeau no 1 lors du tirage, ce qui en fait la favorite de son groupe. «On mérite et on accepte ce statut», a-t-il encore dit. Outre le Kosovo et la Slovénie, la Suisse aura encore la Suède comme adversaire dans la course à la qualification.

Itten de retour

La sélection est en grande majorité similaire à celle qui avait disputé deux matches amicaux cet été face au Mexique (4-2) et aux Etats-Unis (4-0). La plus grande surprise, c'est le rappel de Cédric Itten (28 ans). L'attaquant (12 sélections, 5 buts) avait été sélectionné pour la dernière fois il y a deux ans.

Itten a quitté Young Boys cet été pour Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. Il s'est illustré en marquant trois buts en quatre rencontres. Murat Yakin l'a appelé comme solution de rechange en pointe derrière Breel Embolo.

Le rôle de Zakaria

Par rapport au groupe présent aux Etats-Unis cet été, les autres retours sont ceux de Joël Monteiro, Simon Sohm, Ruben Vargas et Denis Zakaria. Selon le sélectionneur, l'éventualité de faire jouer Zakaria, milieu de terrain à Monaco, dans l'axe de la défense reste une «option très intéressante».

A l'opposé, Lucas Blondel, Stefan Gartenmann, Ulisses Garcia, Cédric Zesiger ne sont plus là, de même que les blessés Djibil Sow et Zeki Amdouni. Plusieurs éléments figurent dans la sélection alors qu'ils ne jouent pas depuis le début de la saison, comme Embolo ou Manuel Akanji. Yvan Mvogo, gardien numéro 3, a été convoqué alors même qu'il est encore sans club.