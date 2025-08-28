  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Yakin rappelle Itten deux ans après, Akanji et Embolo bien là

Clara Francey

28.8.2025

Murat Yakin fait confiance à ses cadres dans l'optique du début de la qualification pour la Coupe du monde 2026. La seule vraie surprise est la convocation de Cédric Itten, absent depuis deux ans.

Keystone-ATS

28.08.2025, 10:50

28.08.2025, 11:19

La Suisse jouera ses deux premiers matches de qualification au Parc Saint-Jacques de Bâle. Elle recevra le Kosovo le vendredi 5 septembre, puis la Slovénie le lundi 8. «Je suis content que cela commence enfin», a déclaré le sélectionneur lors d'une conférence de presse à Berne.

«La pression et les attentes sont énormes. Nous nous sommes toujours qualifiés pour les derniers grands tournois», a commenté Yakin. La Suisse figurait dans le chapeau no 1 lors du tirage, ce qui en fait la favorite de son groupe. «On mérite et on accepte ce statut», a-t-il encore dit. Outre le Kosovo et la Slovénie, la Suisse aura encore la Suède comme adversaire dans la course à la qualification.

Itten de retour

La sélection est en grande majorité similaire à celle qui avait disputé deux matches amicaux cet été face au Mexique (4-2) et aux Etats-Unis (4-0). La plus grande surprise, c'est le rappel de Cédric Itten (28 ans). L'attaquant (12 sélections, 5 buts) avait été sélectionné pour la dernière fois il y a deux ans.

Equipe de Suisse. «Il n'y a aucun perdant» - La Nati conclut sa tournée en fanfare

Equipe de Suisse«Il n'y a aucun perdant» - La Nati conclut sa tournée en fanfare

Itten a quitté Young Boys cet été pour Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. Il s'est illustré en marquant trois buts en quatre rencontres. Murat Yakin l'a appelé comme solution de rechange en pointe derrière Breel Embolo.

2e Bundesliga. Itten enchaîne les performances décisives avec Düsseldorf

2e BundesligaItten enchaîne les performances décisives avec Düsseldorf

Le rôle de Zakaria

Par rapport au groupe présent aux Etats-Unis cet été, les autres retours sont ceux de Joël Monteiro, Simon Sohm, Ruben Vargas et Denis Zakaria. Selon le sélectionneur, l'éventualité de faire jouer Zakaria, milieu de terrain à Monaco, dans l'axe de la défense reste une «option très intéressante».

A l'opposé, Lucas Blondel, Stefan Gartenmann, Ulisses Garcia, Cédric Zesiger ne sont plus là, de même que les blessés Djibil Sow et Zeki Amdouni. Plusieurs éléments figurent dans la sélection alors qu'ils ne jouent pas depuis le début de la saison, comme Embolo ou Manuel Akanji. Yvan Mvogo, gardien numéro 3, a été convoqué alors même qu'il est encore sans club.

Football. Coup dur pour Zeki Amdouni : l'international suisse gravement blessé

FootballCoup dur pour Zeki Amdouni : l'international suisse gravement blessé

La sélection suisse pour les matches de qualification du Mondial 2026 contre le Kosovo et la Slovénie :

  • Gardiens: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (sans club), Marvin Keller (Young Boys). Défenseurs: Manuel Akanji (Manchester City), Aurèle Amenda (Eintracht Francfort), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Miro Muheim (SV Hambourg), Ricardo Rodriguez (Betis Séville), Isaac Schmidt (Leeds United), Silvan Widmer (Mayence). Demis et attaquants: Michel Aebischer (Pise), Breel Embolo (Monaco), Remo Freuler (Bologne), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (SC Fribourg), Joël Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Fabian Rieder (Rennes), Vincent Sierro (Al Shabab), Simon Sohm (Fiorentina), Ruben Vargas (FC Séville), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).
