Le champion en titre Al Ahly, dont l'entraîneur est le Zurichois Marcel Koller, a refusé mardi de rencontrer son grand rival Zamalek. Le club a invoqué le «chaos» régnant selon lui au sein du football égyptien, après avoir réclamé en vain un corps arbitral étranger pour ce choc.

AFP ATS

Le coup d'envoi de ce match de championnat était prévu à 21h30, mais les joueurs d'Al Ahly n'ont jamais rejoint le stade. Leur bus s'est finalement dirigé vers leur terrain voisin d'entraînement, selon les médias locaux.

Le conseil d'administration du club cairote avait précédemment déclaré qu'il boycotterait la rencontre en l'absence de désignation d'un corps arbitral étranger. Cette requête avait été rejetée par la Fédération égyptienne (EFA), faute de temps pour l'étudier, selon elle.

Al-Ahly, l'un des plus grands clubs du continent – 12 fois vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique –, a également menacé de se retirer du championnat, en dénonçant le «chaos» régnant dans le football national. Il a évoqué «le manque de coordination» entre l'EFA et le championnat national, jugeant que cela plongeait les clubs «dans des crises et des problèmes récurrents».

Champion à 44 reprises, ce qui est un record, Al-Ahly occupe actuellement la 2e place du classement juste devant Zamalek, autre club du Caire.