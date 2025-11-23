  1. Clients Privés
Equipe de Suisse féminine La Nati privée d’Alayah Pilgrim, victime d'une fracture du nez

ATS

23.11.2025 - 20:47

IMAGO/Emmefoto

Keystone-SDA

23.11.2025, 20:47

23.11.2025, 21:06

L'attaquante de l'AS Rome s'est fracturé le nez et ne rejoindra pas le camp de l'équipe de Suisse lundi, a annoncé l'ASF dimanche. Pilgrim s'était illustrée en octobre lors du match amical contre le Canada, en marquant l'unique but de la victoire helvétique (1-0).

Match amical. Les Suissesses repartent sur de bonnes bases face au Canada

Match amicalLes Suissesses repartent sur de bonnes bases face au Canada

Elle sera remplacée par Leela Egli pour les deux premiers matches du nouveau sélectionneur Rafel Navarro, contre la Belgique (28 novembre) et le Pays de Galles (2 décembre) à Jerez, en Espagne.

Equipe de Suisse féminine. Une première sélection sans surprise pour Rafel Navarro

Equipe de Suisse féminineUne première sélection sans surprise pour Rafel Navarro

