Alayah Pilgrim manquera le dernier rassemblement de l'année de l’équipe de Suisse de football.

Alayah Pilgrim manquera le dernier rassemblement de l'année de l’équipe de Suisse de football. IMAGO/Emmefoto

Keystone-SDA ATS

L'attaquante de l'AS Rome s'est fracturé le nez et ne rejoindra pas le camp de l'équipe de Suisse lundi, a annoncé l'ASF dimanche. Pilgrim s'était illustrée en octobre lors du match amical contre le Canada, en marquant l'unique but de la victoire helvétique (1-0).

Elle sera remplacée par Leela Egli pour les deux premiers matches du nouveau sélectionneur Rafel Navarro, contre la Belgique (28 novembre) et le Pays de Galles (2 décembre) à Jerez, en Espagne.