Alayah Pilgrim manquera le dernier rassemblement de l'année de l’équipe de Suisse de football.
L'attaquante de l'AS Rome s'est fracturé le nez et ne rejoindra pas le camp de l'équipe de Suisse lundi, a annoncé l'ASF dimanche. Pilgrim s'était illustrée en octobre lors du match amical contre le Canada, en marquant l'unique but de la victoire helvétique (1-0).
Elle sera remplacée par Leela Egli pour les deux premiers matches du nouveau sélectionneur Rafel Navarro, contre la Belgique (28 novembre) et le Pays de Galles (2 décembre) à Jerez, en Espagne.