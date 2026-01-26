Alex Frei a été nommé entraîneur de l'équipe de Suisse des moins de 21 ans. Comme l'a annoncé lundi l'Association suisse de football, l'ex-international suisse de 46 ans entrera en fonction au 1er février.

Keystone-SDA ATS

Frei sera pour la première fois sur le banc en mars, lorsque les M21 affronteront les Îles Féroé et l'Estonie dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Il souhaite saisir l'opportunité de qualifier la Suisse pour l'Euro, a-t-il déclaré dans le communiqué.

Frei a lui-même disputé 84 matches internationaux avec l'équipe nationale A et est toujours le meilleur buteur de l'histoire en sélection avec 42 réussites. Il était jusqu'en 2024 entraîneur du FC Aarau. De 2016 à 2020, il a également entraîné diverses équipes juniors à Bâle.

Au sein de l'équipe de Suisse M21, Frei succède à Sascha Stauch. L'ASF s'est séparée de l'Allemand à l'automne 2025, après une entame des qualifications pour l'Euro qui n'a pas répondu aux attentes. Sur les cinq rencontres disputées jusqu'à présent, seules deux d'entre elles se sont achevées sur une victoire.