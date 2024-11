Rachid Makhloufi, légende du football et symbole de la lutte pour l'indépendance algérienne, est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune (illustration) IMAGO/Xinhua

ATS

Il a rendu hommage à cet ancien joueur de l'équipe du Front de libération nationale (FLN) pendant la guerre d'Algérie.

L'ancien attaquant, qui avait évolué à Saint-Etienne entre 1954 et 1958 puis entre 1962 et 1968, vivait entre la France et la Tunisie. Le président de la Fédération algérienne, Walid Sadi, a adressé ses condoléances «les plus attristées à la famille du défunt et à la grande famille du football algérien».

ATS