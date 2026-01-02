Algérie-RD Congo et Afrique du Sud-Cameroun sont les deux affiches relevées des huitièmes de finale de la CAN 2025 disputés de samedi à mardi. Les favoris abordent sereinement ce rendez-vous après une phase de groupes plutôt tranquille, sauf pour la Côte d'Ivoire tenante du titre.

Les huitièmes de la CAN promettent de gros chocs. EPA

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Sénégal – Soudan

Porté par ses mousquetaires Edouard Mendy (33 ans), Kalidou Koulibaly (34 ans), Idrissa Gueye (36 ans) et Sadio Mané (33 ans), ainsi que par la fougue de son «supersub» Ibrahim Mbaye (17 ans), le Sénégal, autre cador de l'épreuve, a assumé son rang en terminant premier du groupe D. Seule ombre au tableau, la suspension du capitaine Koulibaly exclu lors de la dernière rencontre.

Son absence ne devrait pas suffire au Soudan, pays ravagé par la guerre civile depuis 2023, qui s'est hissé en phase finale sans avoir inscrit le moindre but. Sa seule victoire contre la Guinée équatoriale a été acquise grâce à un but contre son camp.

Mali – Tunisie

«Si nous continuons à jouer comme ça, nous n'irons pas bien loin», a averti le toujours très franc Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali né en Belgique, après trois matches nuls ternes dans le groupe A, qui ont suffi néanmoins aux Aigles pour rallier les huitièmes.

La Tunisie a elle alterné le sérieux face à l'Ouganda (victoire 3-1) et l'inconsistance contre le Nigeria (défaite 3-2), avant de se contenter du minimum 1-1, face à la Tanzanie. De quoi rendre ce duel très indécis.

Maroc – Tanzanie

Un match déséquilibré sur le papier: le Maroc, pays hôte et favori mais dont le seul titre continental remonte à 50 ans, est classé 101 places devant la Tanzanie au classement FIFA (11e contre 112e). D'autant que les Tanzaniens vont découvrir pour la première fois de leur histoire un match à élimination directe lors d'une CAN.

Les Marocains, en mode diesel jusqu'ici, ont retrouvé leur capitaine Achraf Hakimi lors du dernier match de groupe et des couleurs grâce au duo d'attaquants Brahim Diaz (Real Madrid) et Ayoub El Kaabi (Olympiakos), trois buts chacun, en tête du classement des buteurs avec l'Algérien Riyad Mahrez.

Afrique du Sud – Cameroun

Duel serré d'outsiders. Arrivée discrètement au Maroc, l'Afrique du Sud, troisième de la dernière CAN, n'a pas franchement impressionné sinon par les sorties fracassantes de son sélectionneur belge Hugo Broos sur l'organisation de la compétition. Mais les Bafana Bafana se sont qualifiés sans trembler non plus.

Côté Cameroun, le nouveau sélectionneur, David Pagou, a réussi l'exploit de remettre en un temps record de l'ordre dans une tanière en feu il y a encore quelques semaines. Les Lions Indomptables, cinq fois champions d'Afrique, sont toujours au rendez-vous des CAN qu'ils disputent.

Egypte – Bénin

Les Pharaons, recordmen du nombre de sacres (7 titres), ont été les premiers à avancer en huitièmes, notamment grâce à leur star Mohamed Salah (2 buts), en froid avec Liverpool mais qui retrouve le sourire en sélection.

Le Bénin vit une deuxième phase finale après celle de 2019, grâce à sa seule victoire étriquée face au Botswana 1-0. Les Guépards du vétéran Steve Mounié sont combatifs mais manquent cruellement de tranchant devant le but.

Nigeria – Mozambique

Porté par l'attaquant masqué Victor Osimhen et le Ballon d'or africain 2024 Ademola Lookman (2 buts, 2 passes décisives en 2 rencontres), le Nigeria, vainqueur de ses trois premiers matches fait figure d'épouvantail. Non qualifié pour le Mondial 2026, il s'avance en favori du tournoi.

Le Mozambique, embêtant à jouer, qui s'est extirpé du groupe le plus relevé avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun, va lui connaître son premier match à élimination directe dans une Coupe d'Afrique.

Algérie – RD Congo

Le match phare des huitièmes. L'Algérie, dans le sillon de son vétéran Riyad Mahrez et de sa nouvelle coqueluche, Ibrahim Maza, 20 ans, a remporté ses trois matches de groupe, une première pour elle depuis 2019, année de son dernier titre.

Mais la RDC, qui a tenu tête au Sénégal 1-1 et enregistré le retour au premier plan de Gaël Kakuta (34 ans) – un pari réussi pour le sélectionneur français Sébastien Desabre – est persuadée de pouvoir «chicoter» les Fennecs comme ses supporters l'affirment avec humour.

Côte d'Ivoire – Burkina Faso

Opposition déséquilibrée a priori entre le tenant du titre ivoirien, au parcours certes compliqué jusqu'ici, mais porté par le jeune duo Guéla Doué et Amad Diallo, qui donne le tournis aux défenseurs, et le Burkina, qualifié sans être brillant mais qui a probablement perdu sur blessure son atout majeur, le gardien Hervé Koffi, l'un des meilleurs du continent.