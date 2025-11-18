  1. Clients Privés
«Faites le ménage svp...» Victime d'un cambriolage, Alisha Lehmann se lâche sur la toile

Jan Arnet

18.11.2025

Choc pour Alisha Lehmann : sur Instagram, la joueuse de l'équipe nationale fait état d'un cambriolage. Après que des inconnus ont saccagé son appartement, la jeune femme de 26 ans a exprimé sa colère et a réagi avec sarcasme.

Alisha Lehmann raconte sur Instagram qu'elle a été cambriolée.
Alisha Lehmann raconte sur Instagram qu'elle a été cambriolée.
Keystone

Rédaction blue Sport

18.11.2025, 08:30

18.11.2025, 10:56

«La prochaine fois que vous pénétrerez chez moi, faites le ménage, s'il vous plaît, parce que j'ai des TOC (trouble obsessionnel-compulsif)», a écrit Alisha Lehmann dans sa story Instagram, accompagnant son message d'une vidéo montrant les dégâts.

La Bernoise n’a pas donné davantage d’informations sur les circonstances exactes de l'incident, ni de préciser s'il s'agissait d'un cambriolage à son nouvel appartement à Côme.

Instagram/alishalehmann7

Lehmann avait d'ailleurs récemment parlé avec enthousiasme de sa nouvelle maison au bord du lac de Côme. «C'est à Côme que je me sens le plus chez moi de tous les endroits où j'ai vécu jusqu'à présent», avait-elle déclaré lors d'une conférence de presse de l'équipe nationale.

Lehmann partage aussi régulièrement des photos de sa maison en Italie avec ses 16 millions d'abonnés sur Instagram.

Alisha Lehmann. «Je pense que toutes les footballeuses mentent lorsque...»

Alisha Lehmann«Je pense que toutes les footballeuses mentent lorsque...»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

