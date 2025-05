Alisha Lehmann : «Ce qu’elle a dit m’a blessée, je pensais qu’on était amies»

Dans le podcast officiel de la Juventus «Small Talk», Alisha Lehmann explique pourquoi les critiques sur son apparence la laissent de marbre. Elle répond aux accusations selon lesquelles elle ne se concentrerait pas assez sur le football, et elle révèle quel genre de films elle adore.

Patrick Lämmle/trad Clara Francey

Sur les réseaux sociaux, Alisha Lehmann est une star. Elle sait se mettre en scène comme personne et vient tout juste de remporter le championnat avec la Juventus, menant la danse lors des célébrations. Mais la réalité, c’est que la joueuse de 26 ans passe souvent plus de temps sur le banc que sur le terrain. Elle n’a d’ailleurs pas été convoquée récemment en équipe nationale et reste incertaine pour l’Euro.

Lehmann n’a jamais eu peur de s’exposer : elle fait de la publicité en lingerie, publie des vidéos de tricks en bikini et se distingue sur le terrain par ses tatouages, ses longs ongles et son maquillage prononcé. Des choix esthétiques qui lui valent de nombreuses critiques, qu’elle balaie d’un revers de main.

«Je suis une fille, une vraie fille. Et j’ai toujours aimé avoir les ongles faits. Je ne suis pas défenseure, je n’ai pas besoin de faire des touches ou ce genre de choses. Ça ne change rien si j’ai des ongles faits.» Son credo ? «Tant que ma mère ne me dit pas que ce n’est pas bien, c’est que ça va.» Porter du maquillage ne fait de mal à personne, affirme-t-elle. «Quel est le problème ? C’est mon truc à moi. Je peux très bien jouer sans, mais c’est devenu ma marque de fabrique.»

Et de lancer, hilare : «Et parfois, j’aime même quand ça énerve les gens.» Elle en rajoute alors une couche, en mettant plus de rouge à lèvres, comme une petite vengeance personnelle.

«Ce que Dickenmann a dit m’a blessée»

Pour autant, toutes les critiques ne la laissent pas indifférente. Lorsqu’elle n’a pas été convoquée en sélection récemment, l’ex-internationale Lara Dickenmann a déclaré dans le «Blick» : «Si l’on regarde uniquement l’aspect footballistique, elle ne m’a pas vraiment convaincue ces dernières années avec la Nati.» Et vu qu’elle joue peu à la Juve, ce n’était pas une surprise selon elle de ne pas la voir appelée.

Avec toutes ses activités hors terrain, Lehmann aurait en quelque sorte un «job à 200 %», a estimé Dickenmann, concluant : «Ça affecte forcément ses performances. D’autres rentrent à la maison, dorment, vont à la salle ou en soins, et se concentrent sur leur alimentation. Si on est tout le temps pris ailleurs, il est difficile d’atteindre son meilleur niveau sur le terrain.»

Lehmann a été très affectée par ces propos : «Elle a dit des choses qui m’ont vraiment blessée, parce que j’ai joué avec elle en équipe nationale, et je pensais qu’on était amies. Je n’aurais jamais dit une chose pareille.» Elle accepte qu’on juge ses performances sportives, «mais quand ça touche à ma vie privée, ça me fait un peu mal, surtout quand ça vient de quelqu’un qui compte pour moi».

Elle a donc envoyé un message vocal à Dickenmann pour réagir. Selon elle, beaucoup de choses dites étaient inexactes : elle ne passe pas tant de temps sur son téléphone, elle donne tout à l’entraînement et se repose toujours ensuite. Impossible pour elle de faire l’impasse sur sa sieste de midi. «Je suis vraiment très concentrée sur le football.»

Elle confie aussi écrire beaucoup de notes dans la journée, comme une sorte de thérapie. Elle y consigne ses ressentis, ses bons ou mauvais moments, ou parfois juste des choses drôles. «J’adore ça. J’espère juste que personne ne piratera jamais mes notes», dit-elle en éclatant de rire.

Et pour finir, Lehmann lâche une confession surprenante qui tranche avec son image de «girly girl» : elle est fan de films d’horreur. Le présentateur, étonné, lui demande si elle pourrait imaginer jouer dans un film. Elle n’y a encore jamais pensé, dit-elle, mais pourquoi pas. Et si elle devait choisir entre incarner la victime ou le tueur ? Ni l’un ni l’autre : «Moi, je veux être celle qui réussit à s’échapper.»

Archive sur la Nati féminine