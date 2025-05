Pour la troisième fois consécutive, Alisha Lehmann ne fait pas partie du cadre de l'équipe de Suisse dames.

Alisha Lehmann n'a pas été retenue pour les prochains matches de Ligue des Nations. IMAGO/Sportsphoto

Keystone-SDA ATS

L'attaquante n'a pas été convoquée par Pia Sundhage pour les deux matches de Ligue des Nations en France et face à la Norvège.

La Bernoise de 26 ans n'a pratiquement pas joué cette saison avec la Juventus Turin. Coumba Sow ou Naomi Luyet sont également absentes d'une liste publiée lundi par l'ASF. Liste dans laquelle figure en revanche la Valaisanne de 18 ans Iman Beney, couronnée championne de Suisse samedi contre les Grasshoppers

Riola Xhemaili (22 ans) fête également son retour à quelques semaines de l'Euro à domicile. La milieu d'Eindhoven a fait sa dernière apparition avec la Suisse lors du match amical contre l'Angleterre en décembre dernier. Nadine Riesen, qui avait manqué le dernier rassemblement en avril pour cause de Ligue des champions, fait également partie des revenantes, tout comme Sandrine Mauron.

L'équipe de Pia Sundhage se retrouvera lundi prochain à Saillon. Le match en France est prévu le 30 mai, suivi le 3 juin par celui contre la Norvège à Tourbillon. Après quatre matches, les Suissesses occupent la 4e et dernière place du groupe A2. La France est en tête du classement sans avoir perdu de point, la Norvège (2e) compte 4 points et se classe devant l'Islande (3) et la Suisse (2).

Lundi en conférence de presse, Pia Sundhage a souligné que cette liste de joueuses convoquées pour la Ligue des Nations ne devait en aucun cas être confondue avec la sélection qui disputera le Championnat d'Europe. La porte reste ouverte pour de nombreuses joueuses, a souligné la technicienne suédoise.