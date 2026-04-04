  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2027 L’équipe de Suisse privée d’Alisha Lehmann et d’Irina Fuchs

ATS

4.4.2026 - 11:20

L'équipe de Suisse dames devra se passer d'Alisha Lehmann et d'Irina Fuchs lors des deux matches décisifs de qualification pour la Coupe du monde contre la Turquie, qui auront lieu dans deux semaines.

Alisha Lehmann est forfait pour les deux matches face à la Turquie.
Alisha Lehmann est forfait pour les deux matches face à la Turquie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.04.2026, 11:20

04.04.2026, 11:33

L'attaquante de Leicester City et la gardienne du FC Cologne sont contraintes de renoncer en raison de blessures musculaires.

Equipe de Suisse. Pilgrim et Vallotto de retour, première sélection pour une jeune Vaudoise

Equipe de SuissePilgrim et Vallotto de retour, première sélection pour une jeune Vaudoise

Pour les remplacer, le sélectionneur national Rafel Navarro a appelé Leela Egli, du SC Fribourg, et Nadine Böhi, de l'Union Berlin, pour le match à domicile du 14 avril à Zurich et le match à l'extérieur quatre jours plus tard à Sinop.

Face à la Turquie, elle aussi invaincue après deux matches de qualification, les Suissesses se battront pour la première place du groupe.

Qualifs Mondial 2027. Les Suissesses se baladent à Malte et livrent la marchandise

Qualifs Mondial 2027Les Suissesses se baladent à Malte et livrent la marchandise

Les plus lus

«Qu'une légende comme Stan dise ça, c'est incroyable...»
Quand l'équipage d'Artémis II découvre la face cachée de la Lune
L'Inter Milan surclasse l'AS Rome et entrevoit le titre
«Ouvrez le put*** de détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en enfer»
Iran: des représailles dévastatrices en cas d'attaques