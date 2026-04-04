L'équipe de Suisse dames devra se passer d'Alisha Lehmann et d'Irina Fuchs lors des deux matches décisifs de qualification pour la Coupe du monde contre la Turquie, qui auront lieu dans deux semaines.

Alisha Lehmann est forfait pour les deux matches face à la Turquie. KEYSTONE

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L'attaquante de Leicester City et la gardienne du FC Cologne sont contraintes de renoncer en raison de blessures musculaires.

Pour les remplacer, le sélectionneur national Rafel Navarro a appelé Leela Egli, du SC Fribourg, et Nadine Böhi, de l'Union Berlin, pour le match à domicile du 14 avril à Zurich et le match à l'extérieur quatre jours plus tard à Sinop.

Face à la Turquie, elle aussi invaincue après deux matches de qualification, les Suissesses se battront pour la première place du groupe.