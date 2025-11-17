  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Deux cadors européens décrochent leur billet pour l’Amérique

ATS

17.11.2025 - 22:38

L'Allemagne sera au rendez-vous de la Coupe du monde 2026. La Mannschaft a composé son billet lors de la dernière journée du groupe A des qualifications en écrasant la Slovaquie 6-0 à Leipzig.

Les Allemands (sur l'illustration) et les Néerlandais sont qualifiés pour la Coupe du monde.
Les Allemands (sur l’illustration) et les Néerlandais sont qualifiés pour la Coupe du monde.
ATS

Keystone-SDA

17.11.2025, 22:38

18.11.2025, 00:01

Appliquée et inspirée, la sélection de Julian Nagelsmann a dominé la partie dès les premières minutes. Son emprise a rapidement payé avec des réussites de Woltemade (19e), Gnabry (29e) et Sané (36e/41e). Les Allemands n'ont pas ralenti après le repos, ce qui a permis à Baku (67e) et Ouadraogo (79e) de marquer tous deux leur premier but avec la Mannschaft.

Football. Le Portugal réalise un festival et valide son billet pour le Mondial

FootballLe Portugal réalise un festival et valide son billet pour le Mondial

Les Slovaques, qui s'étaient imposé 2-0 à Bratislava, n'ont cette fois pas eu voix au chapitre. Ils ont été copieusement dominés et n'ont jamais semblé en mesure de créer une nouvelle surprise. Ils pourront toutefois encore se qualifier via les barrages.

Qualifs Mondial 2026. La France sera à la Coupe du monde, Ronaldo voit rouge !

Qualifs Mondial 2026La France sera à la Coupe du monde, Ronaldo voit rouge !

Les Pays-Bas ont aussi assuré sans problème leur billet pour la phase finale. A Amsterdam, ils ont battu la Lituanie 4-0 pour conserver jusqu'au bout la tête du groupe G. Les Oranje ont fait la décision grâce à des buts inscrits par Reijnders (16e), Gakpo (58e/pen), Simons (60e) et Malen (62e).

Les équipes qualifiées (34/48)

  • Europe (7/16 participants): Angleterre, Croatie, France, Portugal, Norvège, Allemagne, Pays-Bas.
  • Afrique (9/9 ou 10)*: Afrique du Sud, Algérie, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie.
  • Asie (8/8 ou 9)*: Arabie saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Qatar, Ouzbékistan.
  • Amérique du Nord et Caraïbes (3/6 ou 8)*: Canada, Etats-Unis, Mexique.
  • Amérique du Sud (6/6 ou 7)*: Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay.
  • Océanie (1/1 ou 2)*: Nouvelle-Zélande.
  • * 2 participants seront désignés à l'issue de barrages intercontinentaux, 4 à l'issue de barrages européens
Montre plus

