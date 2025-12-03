L'Iran a annoncé mercredi que plusieurs de ses représentants assisteraient finalement au tirage au sort du Mondial 2026 vendredi à Washington. Ceci après avoir initialement affirmé qu'il boycotterait la cérémonie pour protester contre le refus américain d'accorder des visas à plusieurs membres de sa délégation.

Amir Ghalenoei représentera finalement l'Iran à Washington. IMAGO/SNA

Keystone-SDA ATS

«Amir Ghalenoei, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Iran, participera à la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde en tant que représentant technique de la sélection nationale avec une ou deux autres personnes», a déclaré le porte-parole de la Fédération iranienne de football à la télévision d'Etat.