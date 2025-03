Murat Yakin amène du sang neuf en équipe de Suisse. Le sélectionneur a convoqué jeudi quatre néophytes pour les matches amicaux contre l'Irlande du Nord (21 mars) et le Luxembourg (25 mars): Alvyn Sanches, Lucas Blondel, Isaac Schmidt et Stefan Gartenmann.

Das erste Aufgebot des Jahres

La première convocation de l'année

La prima convocazione dell'anno



NIR 🆚 🇨🇭 21.3, 20:45 CET

🏟️ Belfast



🇨🇭🆚 🇱🇺 25.3, 20:45

🏟️ St.Gallen

🎟️ https://t.co/LvDlnGCgvt pic.twitter.com/qW2uiW3ZHC — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 13, 2025

Keystone-ATS Clara Francey

La convocation de Sanches (22 ans), qui brille avec Lausanne depuis le début de la saison (11 buts, 4 passes décisives), était attendue. Celle de Blondel, que Murat Yakin est allé voir jouer dernièrement à Buenos Aires avec Boca Juniors avait aussi été évoquée ces dernières semaines. Ce latéral droit de 28 ans, qui a vécu toute sa vie en Argentine, possède également le passeport suisse par son père.

«Nous l'avions déjà sur le radar au printemps dernier avant qu'il ne se blesse gravement à un genou», a expliqué Yakin en conférence de presse. «Nous pouvons nous estimer chanceux d'avoir dans nos rangs un joueur provenant du pays des champions du monde. Pour lui, ce sera aussi un changement de culture important, mais je ne doute pas une seconde qu'il soit bien accueilli au sein du groupe.»

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse a encore sorti des surprises de son chapeau en appelant deux autres défenseurs inattendus. Il a convoqué le Vaudois Isaac Schmidt (25 ans), formé au LS et qui a quitté Saint-Gall pour Leeds et la deuxième division anglaise l'été dernier.

Le casting de Yakin

Mais le nom le plus surprenant est bien celui de Stefan Gartenmann (28 ans). Ce défenseur central né au Danemark évolue en Hongrie à Ferencvaros et le sélectionneur de la Nati est également allé lui rendre visite. Il possède des origines thurgoviennes et a obtenu son passeport suisse mardi.

«C'est un joueur robuste, un combattant. Il a un vrai profil de leader. J'ai eu un très bon échange avec lui à Budapest», a affirmé Yakin, qui n'a pas hésité à utiliser le terme de casting pour justifier l'arrivée de ces quatre néophytes.

«Oui, on peut appeler ça comme ça. Nous avons quatre matches de préparation en mars et en juin avant le début des qualifications pour la Coupe du monde en septembre. C'est l'occasion de tester différents profils, surtout en l'absence de certains leaders», a-t-il ajouté.

Jashari au repos

La défense s'annonce comme le grand chantier du sélectionneur d'ici l'automne. Avec les retours d'Aurèle Amenda, Miro Muheim, Cédric Zesiger et Albian Hajdari et l'arrivée des trois nouveaux, sept des neuf arrières convoqués ne cumulent que six (!) sélections. Seul l'inusable Ricardo Rodriguez (125) et Eray Cömert (17) comptent plus que cinq capes dans cette première liste de l'année 2025.

Comme prévu, Granit Xhaka, qui attend la naissance de son troisième enfant, et Manuel Akanji, toujours blessé aux adducteurs, ne sont pas présents. Ni Ardon Jashari, attendu comme le remplaçant de Xhaka à mi-terrain. Le joueur du FC Bruges, touché en Ligue des champions mercredi, a été laissé au repos.

Aston Villa – Club Brugge 3-0 UEFA Champions League // 8e de finale retour // Saison 24/25 12.03.2025

Murat Yakin et ses joueurs vont s'envoler lundi pour un stage de quatre jours au Portugal, à Faro, avant de rejoindre Belfast pour y affronter l'Irlande du Nord. Le duel face au Luxembourg aura lieu à Saint-Gall quatre jours plus tard.