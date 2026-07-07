Le milieu de terrain de la Belgique Amadou Onana souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il est forfait pour la suite de la Coupe du monde, a annoncé la Fédération belge mardi.

La Belgique perd Onana pour la fin de la Coupe du monde.

Le joueur était sorti blessé mardi à Seattle après vingt minutes de jeu lors du huitième de finale gagné par les Diables Rouges contre les États-Unis (4-1).

La blessure d'Onana, l'un des leaders du vestiaire des Diables Rouges, a provoqué une vive émotion parmi ses équipiers qui se sont empressés d'aller consoler le solide milieu défensif dès le coup de sifflet final du match face aux Américains.

La Belgique doit affronter l'Espagne en quart de finale vendredi à Los Angeles.