Dans la nuit de lundi à mardi, les Pays-Bas ont fait leurs adieux à la Coupe du monde dès les 16es de finale. Le sélectionneur Ronald Koeman pourrait ne pas poursuivre après l'élimination face au Maroc.

Les Pays-Bas ont fait leurs adieux à la Coupe du monde dès les 16es de finale.

Une «ambiance funèbre» régnait dans le vestiaire, a déclaré le vétéran Marten de Roon après l'élimination aux tirs au but face au Maroc. Quelques minutes à peine plus tard, un débat sur l'entraîneur faisait déjà rage aux Pays-Bas; pour Ronald Koeman, il s'agissait probablement de son dernier match en tant que sélectionneur national.

En décidant d'aligner cinq défenseurs face au champion d'Afrique, Koeman s'était déjà attiré les foudres avant même le coup d'envoi, a écrit le journal «De Telegraaf» après ce match dramatique. Les Pays-Bas avaient concédé l'égalisation (1-1) sur un but d’Issa Diop en prolongation, puis les nerfs leur ont fait défaut lors de la séance de tirs au but (2-3).

Koeman laisse son avenir en suspens

L’une des premières questions posées après cette défaite amère, mais finalement méritée, était donc de savoir si le sélectionneur national avait déjà présenté sa démission à la fédération. «Je ne l’ai pas fait», a répondu Koeman. «Je vais réfléchir tranquillement à mon avenir», a déclaré l’entraîneur de 63 ans à Monterrey.

Koeman est à la tête des Pays-Bas pour la deuxième fois depuis début 2023. On s’attend à ce qu’il démissionne très prochainement. Peter Bosz, homme fort du récent champion national, le PSV Eindhoven, est considéré comme l’un des candidats à sa succession.

Vives critiques

L'approche défensive adoptée lors de ce premier match à élimination directe a suscité de vives critiques. Le magazine spécialisé néerlandais «Voetbal International» a déclaré: «Ce football honteux et frileux sera fatal pour les Oranje.» Koeman a rejeté ces critiques. «Il ne s’agit pas d’avoir peur. Il s’agit d’être mieux organisés. Nous avons joué avec trois attaquants», a-t-il déclaré.

Ces critiques ne l’intéressent pas, a insisté le sélectionneur. Il prendrait à nouveau la même décision. Et en effet, le plan de Koeman a failli fonctionner. Cody Gakpo avait en effet donné l’avantage à son équipe à la 72e minute.

Une séance de tirs au but dramatique

Mais après l’amère égalisation de dernière minute du Maroc, qui avait été la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar il y a quatre ans, la séance de tirs au but s’est également déroulée de manière dramatique pour les Néerlandais. Le gardien Bart Verbruggen, auteur d’une performance exceptionnelle pendant 120 minutes, avait arrêté le deuxième penalty des Marocains avant de renvoyer lui-même le ballon dans ses propres filets.

Comme Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ayant tous échoué dans leurs tentatives et qu’Ismael Saibari a finalement marqué pour le Maroc, les Pays-Bas ont été éliminés pour la troisième fois, après 2014 et 2022, lors d’une Coupe du monde aux tirs au but.

«Ce sont les moments les plus terribles pour un footballeur», a balbutié le capitaine Virgil van Dijk au micro. «Nous avions tous un grand rêve. Je ne peux que dire ‘désolé’», a déclaré Jan Paul van Hecke en s’adressant aux supporters frustrés restés au pays, qui ont dû supporter non seulement l’élimination, mais aussi les célébrations des Marocains dans de nombreuses villes néerlandaises.

Au lieu d’avoir samedi à Houston un match à la portée de leurs moyens contre le Canada en 8es de finale, les Oranje rentrent désormais chez eux.

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