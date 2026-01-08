  1. Clients Privés
Football féminin Ana-Maria Crnogorcevic de retour en Europe

ATS

8.1.2026 - 14:47

Ana-Maria Crnogorcevic (35 ans) revient en Europe après un passage aux Etats-Unis avec Seattle Reign. L'internationale suisse a signé un contrat allant jusqu'en 2027 avec le FC Strasbourg.

L’internationale suisse Ana-Maria Crnogorcevic est de retour en Europe.
L’internationale suisse Ana-Maria Crnogorcevic est de retour en Europe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.01.2026, 14:47

Le club alsacien évolue depuis 2024 dans l'élite du football féminin français. Il occupe actuellement le 7e rang du classement. Crnogorcevic va ainsi découvrir un nouveau championnat.

La joueuse formée à Thoune a joué auparavant pour deux clubs différents en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis. La meilleure buteuse et recordwoman des sélections a connu sa meilleure période entre 2019 et 2023, remportant neuf trophées avec le FC Barcelone dont deux fois la Ligue des champions.

