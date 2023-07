Ana Maria Crnogorcevic (32 ans) est l'un des grands atouts de l'équipe de Suisse pour la Coupe du monde dames. Avec 147 sélections et 71 buts, son apport est indéniable.

Ana Maria Crnogorcevic (32 ans) est l'un des grands atouts de l'équipe de Suisse. KEYSTONE

La Bernoise présente la particularité de pouvoir évoluer à différents postes sur le terrain. «Je peux vite m'adapter», dit-elle. Attaquante de pointe le plus souvent en sélection, arrière latérale dans son club de Barcelone, elle a aussi récemment joué au milieu dans un match amical contre la Pologne. «Elle vaut de l'or», avoue la sélectionneuse Inka Grings.

Liberté

A ses débuts en équipe nationale en 2009, Crnogorcevic avait joué à l'aile droite. Elle est ensuite passée à gauche, puis au poste d'avant-centre. La Suissesse ne sait pas vraiment quelle est sa place préférée. «C'est difficile à dire. Cela dépend des adversaires et de l'équipe. A Barcelone, j'ai énormément de plaisir en défense sur un côté. Cela me donne beaucoup de liberté pour me projeter à l'avant.»

La Bernoise a débuté le football à 11 ans avec le FC Steffisburg. Huit ans plus tard, elle fêtait sa première sélection. Son parcours l'a mené successivement à Thoune, au SV Hambourg, au FFC Francfort, aux Portland Thorns puis, depuis 2019, au FC Barcelone. Elle a gagné trois fois la Ligue des champions, avec Francfort en 2015 et avec le Barça en 2021 et 2023.

Ana Maria Crnogorcevic se réjouit de disputer la Coupe du monde. «Pour chaque joueuse, c'est le sommet d'une carrière, et pour moi aussi.» La suite de son parcours dépendra de la santé. Elle espère éviter les blessures jusqu'en 2025 et ainsi pouvoir jouer l'Euro à domicile.

sifr, ats