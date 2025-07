L'ancien champion du monde Andrea Pirlo (46 ans) poursuit sa carrière aux Emirats arabes unis. L'Italien a été nommé entraîneur du United FC de Dubaï, qui milite en 2e division.

Pirlo avait entraîné la Sampdoria de 2023 à 2024. Auparavant, il a travaillé à la Juventus et au club turc de Fatih Karagümrük. Son plus grand succès en tant qu'entraîneur est la victoire en Coupe d'Italie avec la Juventus en 2021.

En tant que joueur, le Lombard a eu beaucoup plus de succès: en 2006, il a été champion du monde avec l'Italie. Il a aussi été six fois champion d'Italie et a remporté deux fois la Coupe d'Italie et la Ligue des champions avec la Juventus et l'AC Milan.