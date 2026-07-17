L'attaquant Andrin Hunziker quitte Bâle pour rejoindre Saint-Gall. L'ex-international suisse M20 a signé un contrat de quatre ans avec les Brodeurs, 2es de Super League lors de la saison écoulée.

Le Bâlois de 23 ans n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans la cité rhénane. Au cours des dernières années, il a été prêté à plusieurs reprises, d'abord à Aarau en Challenge League, puis à Karlsruhe en en deuxième division allemande et à Winterthur lors de la saison dernière, où il a inscrit onze buts en 36 matches.