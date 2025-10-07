  1. Clients Privés
MLS Un nouveau compère de Messi tirera sa révérence en fin d’année

ATS

7.10.2025 - 19:41

Le défenseur espagnol Jordi Alba, coéquipier de Messi au Barça puis à Miami, a annoncé mardi qu'il mettrait un terme à sa carrière. Ceci à la fin de la saison de MLS, soit d'ici la fin de l'année.

Keystone-SDA

07.10.2025, 19:41

07.10.2025, 20:10

Du quatuor d'anciens du Barça évoluant à Miami (Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez et lui), le latéral gauche de 36 ans est le deuxième à effectuer une telle annonce après Busquets il y a 15 jours. Messi, 38 ans, a lui récemment prolongé son contrat au-delà de 2025, avec dans le viseur le Mondial 2026.

«Je l'annonce avec conviction et un sentiment de plénitude et de joie, parce que je sens que j'ai tout donné, et que c'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre», a déclaré Jordi Alba dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

MLS. Ultime coup de sifflet pour un monument espagnol

MLSUltime coup de sifflet pour un monument espagnol

Le défenseur catalan, qui a rejoint les Etats-Unis à l'été 2023 dans le sillage de Messi et Busquets, avait pourtant prolongé avec l'Inter Miami jusqu'en 2027. Son choix est strictement guidé par des considérations familiales, a précisé un membre de son entourage.

Actuel 3e de la conférence Est, l'Inter Miami est qualifié pour les play-off de MLS, qui débutent fin octobre et s'achèvent le 6 décembre avec la finale.

«Merci, le foot»

«Le foot a été et sera toujours une part essentielle de ma vie. Merci, le foot. Merci, pour tout», a encore déclaré le latéral catalan, au jeu porté vers l'avant et dont la complémentarité avec Leo Messi a souvent été louée.

Avec le Barça, où il a évolué pendant plus de dix saisons (plus de 400 matches à son actif), Jordi Alba compte notamment à son palmarès une Ligue des champions, en 2015, et six titres de champion d'Espagne.

Le défenseur, qui compte 93 sélections avec l'Espagne (9 buts), a remporté l'Euro-2012 avec la Roja, un an après sa première cape, ainsi qu'une Ligue des nations, en tant que capitaine, en 2023. Il avait annoncé prendre sa retraite internationale cette même année, peu après avoir rejoint l'Inter Miami.

En Floride, où il touche environ 1,5 million de dollars par an, il a disputé plus de 60 matches, dont 28 cette saison, inscrivant 11 buts et délivrant une vingtaine de passes décisives.

