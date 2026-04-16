Nouveau scandale au Mondial : «A chaque jour son arnaque...»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Après le prix des billets Nouveau scandale au Mondial : «A chaque jour son arnaque...»

ATS

16.4.2026 - 14:59

Après les billets pour assister aux matches du Mondial 2026 (11 juin-19 juillet), les prix exorbitants des tickets de métro pour rallier certains stades aux Etats-Unis font hurler au scandale les supporters. Ces derniers voient leur budget pour la compétition exploser.

Gianni Infantino et la FIFA ne sont pas faits que des amis auprès des groupes de supporters.
Gianni Infantino et la FIFA ne sont pas faits que des amis auprès des groupes de supporters.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

16.04.2026, 14:59

16.04.2026, 15:00

A Boston, dans le Massachusetts, la régie locale des transports a annoncé qu'un aller-retour entre la gare et le stade de Foxborough, à 25 km, coûterait 80 dollars (63 francs). C'est près de dix fois plus qu'en temps normal (8,75 dollars) et quatre fois plus que pour un match de NFL ou un concert au Gillette Stadium (20 dollars).

Le comité d'organisation local a également annoncé qu'un aller-retour en bus Express, réservé aux détenteurs de billet, coûterait 95 dollars.

Coupe du monde 2026. Vive polémique autour des prix des billets : la FIFA attaquée !

Coupe du monde 2026Vive polémique autour des prix des billets : la FIFA attaquée !

Et selon le magazine The Athletic, la régie du New Jersey prévoit de faire payer plus de 100 dollars (78 francs) – contre 12,90 dollars habituellement – l'aller-retour entre Manhattan et le MetLife Stadium qui accueillera huit rencontres du Mondial, dont la finale le 19 juillet.

«A chaque jour son arnaque»

«C'est un scandale. Dans les compétitions récentes, les transports étaient inclus ou proposés à un faible tarif pour les détenteurs de billets», s'est indigné auprès de l'AFP Guillaume Auprêtre, porte-parole des Irrésistibles Français (IF), principal groupe de supporters de l'équipe de France qui compte près de 2500 adhérents. «On additionne les surcoûts sans penser aux supporters», dit-il, accusant la FIFA d'exclure «les plus fidèles supporters au profit des plus aisés».

La Fédération des supporters anglais et gallois (FSA) a également dénoncé une «arnaque». «On nous avait dit au début que les prix resteraient les mêmes, mais cette information potentielle (réd: parue dans The Athletic) n'est pas une surprise. A chaque jour son arnaque dans cette Coupe du monde», a réagi sur X l'organe de la FSA chargé des déplacements de supporters, les Free Lions.

L'Angleterre (groupe L) jouera aussi un match à Boston et un autre dans le New Jersey.

Plus de 10 milliards de gains

La FIFA, qui n'a pas réagi dans l'immédiat, est déjà sévèrement critiquée en raison des prix élevés des billets pour les matches, ceux-ci pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars sur la plateforme officielle de revente.

Le sénateur démocrate Chuck Schumer, un élu de New York, a estimé sur que l'instance dirigeante du foot mondial, «qui s'apprête à gagner près de 11 milliards de dollars cet été avec la Coupe du monde», devrait «a minima faire en sorte que les résidents locaux puissent se rendre au stade sans se faire ‘dépouiller au tourniquet’».

«C’est absolument dingue». Prix exorbitants des places pour le Mondial 2026 : Infantino se justifie

«C’est absolument dingue»Prix exorbitants des places pour le Mondial 2026 : Infantino se justifie

La FIFA table en effet sur de tels revenus pour son cycle 2023-2026, qui inclut la première Coupe du monde à 48 pays, co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. La gouverneure démocrate de l'Etat de New York Kathy Hochul s'est elle insurgée du prix «terriblement élevé», estimant que l'évènement devait être «aussi accessible et abordable que possible».

Son alter ego du New Jersey Mikie Sherrill, également démocrate, a elle prévenu que son Etat ne comptait pas faire payer aux contribuables le coût de transport des supporters. Contactée par l'AFP, la régie du New Jersey n'a pas répondu, après avoir assuré auprès de The Athletic qu'aucune décision définitive n'avait été prise.

D'après le média américain, le coût de mise en service du réseau de transport public lors des huit matches au stade s'élèvera à 48 millions de dollars, en raison des besoins de sécurité notamment. Le ministère américain des Transports (FTA) a pourtant alloué au printemps 100 millions de dollars aux onze villes-hôtes du Mondial, selon la taille du stade et le nombre de matches disputés, pour améliorer leur réseau et réaliser des travaux d'infrastructures.

Le Massachusetts a reçu 8,7 millions de dollars et la région New York/New Jersey 10,4 millions de dollars, selon les médias locaux. A Los Angeles, la régie locale LA Metro a reçu 9,6 millions de dollars. En mars, elle avait assuré que les prix habituel du trajet vers le SoFi stadium (3,50 dollars l'aller-retour) n'augmenteraient pas pour les huit matches de la Coupe du monde.

Coupe du monde 2026. L’Iran, les impôts... : les six casses-têtes avant un tournoi électrique

Coupe du monde 2026L’Iran, les impôts... : les six casses-têtes avant un tournoi électrique

Les plus lus

Des pétroliers approchent de l'Iran malgré le blocus américain
Football : un ancien gardien de renom décède dans un accident de la route
Le Real Madrid, un échec cuisant et des conséquences en vue
Nouveau scandale au Mondial : «A chaque jour son arnaque...»
«Affaire Fischer» : un séisme qui dépasse le cadre du sport