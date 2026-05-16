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Football - Espagne Après 14 ans, le Racing Santander renoue avec l’élite espagnole

ATS

16.5.2026 - 22:49

Le Racing Santander, club historique du football espagnol, a validé sa remontée en Liga samedi, 14 ans après l'avoir quittée. Les Verdiblancos ont battu le Real Valladolid (4-1) dans leur stade d'El Sardinero.

Racing Santander retrouve la Liga après 14 ans d’absence.
Racing Santander retrouve la Liga après 14 ans d’absence.
IMAGO/Ricardo Larreina Amador
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

16.05.2026, 22:49

Le Racing Santander pointe en tête de la deuxième division avec 78 points soit sept de plus que le troisième Almeria, alors qu'il ne reste plus que deux journées et six points à distribuer. Seules les deux premières places du classement, occupées actuellement par Santander et La Corogne, offrent un ticket direct pour la Liga.

Le Racing faisait partie des équipes présentes en première division lors de la toute première édition du championnat espagnol en 1928/29. Hors de l'élite durant près d'une quinzaine d'années, le club était même descendu jusqu'en troisième division.

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