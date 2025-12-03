  1. Clients Privés
Coupe de Suisse Après Servette, Yverdon élimine Lausanne et file en quarts

Clara Francey

3.12.2025

Le LS s'est incliné 2-1 après prolongation à Yverdon en 8es de finale de Coupe de Suisse. Face des Nord-Vaudois galvanisés par l'enjeu, les Lausannois ont été trop attentistes pour espérer plus.

Dejan Sorgic célèbre son but avec Mohamed Tijani.
Dejan Sorgic célèbre son but avec Mohamed Tijani.
IMAGO/Mediafab.ch

Keystone-ATS

03.12.2025, 23:13

03.12.2025, 23:40

Dans la grisaille du Stade municipal, les hommes d'Adrian Ursea ont remporté un derby vaudois longtemps indécis. Après l'égalisation en deuxième période, Yverdon a signé l'exploit de la soirée grâce à la réalisation de Golliard à la 115e, et a éliminé une seconde équipe de Super League en Coupe de Suisse après Servette au tour précédent.

Coupe de Suisse. Le SLO se paie Winterthour ! Xamax au bout du suspense

Coupe de SuisseLe SLO se paie Winterthour ! Xamax au bout du suspense

Au coup d'envoi, Yverdon a tenté de prendre le match directement en mains, procurant aux 3220 spectateurs leurs premiers frissons avec le bon centre de Pasche pour Rodrigues, dont le tir a terminé largement au-dessus à la 15e. Après avoir maîtrisé les premiers assauts, ce fut au tour du LS de Peter Zeidler de se projeter et même d'ouvrir la marque par Bair à la 25e.

Parfaitement servi par Lekoueiry qui est parvenu à glisser le ballon dans la surface yverdonnoise, l'attaquant canadien a conclu d'une frappe au ras du sol. Surpris, les protégés d'Adrian Ursea ont ensuite tenté de prendre de la vitesse en menant plusieurs contre-attaques en fin de période pour trouver leur buteur Marchesano, sans succès.

Yverdon n'a pas lâché l'affaire en deuxième mi-temps, poussant même le gardien Letica à une parade décisive sur un tir de Sessolo à la 65e. Le portier lausannois n'a en revanche rien pu faire pour empêcher l'égalisation par Sorgic à la 71e.

Lucerne et St-Gall passent en quarts

Lucerne s'est qualifié pour les quarts de la Coupe de Suisse pour la première fois depuis quatre ans. L'équipe de Mario Frick s'est imposé 4-1 face au club de 1re ligue Zug 94. Les Lucernois ont dû attendre 37 minutes avant de pouvoir ouvrir le score. Lars Villiger a pu marquer de la tête. Après la pause, Adrian Grbic et Lucas Ferreira ont scellé le sort du match en l'espace de trois minutes (52e/55e). Sandro Wyss, âgé de seulement 17 ans, a marqué son premier but avec les professionnels.

Dans le derby saint-gallois, les Brodeurs ont eu de la chance à Rapperswil. Face au club de Promotion League, St-Gall n'a pas réussi à forcer la décision pendant la prolongation et a dû aller aux penalties (1-1 après 120 minutes, victoire 2-1 tab). Malgré deux essais manqués, le club de Super League a profité des quatre ratés de Rappi.

