Après l'élimination de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, Jude Bellingham a perdu ses nerfs et s'en est pris à un joueur argentin. Un geste d'humeur qui pourrait lui coûter cher.

La frustration était immense dans le camp anglais mercredi soir. Alors que les Three Lions menaient encore à cinq minutes du terme, ils ont vu l'Argentine renverser la rencontre grâce à des buts d'Enzo Fernández (85e) et de Lautaro Martínez (90e+2), s'inclinant 2-1 aux portes de la finale.

Au coup de sifflet final, les esprits se sont échauffés lorsque Jude Bellingham a perdu son sang-froid en giflant l'arrière de la tête de Valentín Barco, qui célébrait la victoire de l'Albiceleste avec ses coéquipiers. Selon «Bild», le milieu de terrain anglais n'aurait pas apprécié l'attitude provocatrice du défenseur après l'égalisation argentine. Un geste qui pourrait désormais lui valoir une procédure disciplinaire et une lourde sanction de la FIFA.