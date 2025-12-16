  1. Clients Privés
Trophées FIFA Après le Ballon d’or, Dembélé et Bonmati raflent aussi «The Best»

ATS

16.12.2025 - 19:18

Ousmane Dembélé et Aitana Bonmati ont remporté les trophées de meilleurs joueurs de la cérémonie «The Best» de la FIFA, mardi à Doha (Qatar). Les deux avaient déjà remporté le Ballon d'or cette année.

Keystone-SDA

16.12.2025, 19:18

16.12.2025, 19:28

Dembélé, 28 ans, était déjà devenu en septembre le sixième Français à soulever le Ballon d'or, récompense d'une saison exceptionnelle avec le PSG, avec à la clé la première Ligue des champions de l'histoire du club de la capitale.

«Je voulais remercier mes coéquipiers. Le travail paie, ça a été une année fantastique pour moi, individuellement et collectivement», a réagi Dembélé après la cérémonie, qui s'est déroulée à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo, qui se tient également au Qatar.

Le double triplé de Bonmati

Meneuse de Barcelone et de l'Espagne, Aitana Bonmati a été sacrée chez les femmes pour la troisième fois d'affilée, quelques mois après avoir décroché son troisième Ballon d'or consécutif, même si elle a perdu les deux finales européennes, C1 et Euro.

Le technicien espagnol du PSG Luis Enrique a sans surprise été nommé meilleur entraîneur d'une équipe masculine, face notamment à Hansi Flick (FC Barcelone) et Arne Slot (Liverpool).

Pour le football féminin, la Néerlandaise Sarina Wiegman a elle aussi été logiquement sacrée, après avoir remporté un troisième Euro d'affilée cet été (2017 avec les Pays-Bas, 2022 et 2025 avec l'Angleterre).

Donnarumma meilleur gardien

Elle a battu notamment la Française Sonia Bompastor, sélectionnée dès sa première saison brillante à la tête de Chelsea (triplé Championnat, Coupe de la Ligue et Coupe d'Angleterre).

Des prix ont également été remis aux gardiens de but: chez les hommes, l'Italien Gianluigi Donnarumma, depuis parti à Manchester City, a été récompensé pour sa saison éblouissante avec le PSG, tandis que l'Anglaise de Chelsea Hannah Hampton, également sacrée à l'Euro 2025, a remporté le trophée chez les femmes.

Les lauréats ont été désignés par un vote des supporters, de représentants des médias, des capitaines et des sélectionneurs des équipes nationales.

