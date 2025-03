Ardon Jashari et le Club Bruges ont remporté le derby contre le Cercle Bruges (3-1) ce week-end en Jupiler Pro League. Mais plus que la victoire, c'est l'attitude du Suisse après le coup de sifflet final qui a marqué les esprits et déclenché une véritable tempête.

😳 | Les choses se sont envenimées lorsque le Club Brugge a tenté de planter son drapeau. ⛳️💥 #CERCLU pic.twitter.com/N2N1ngWoWL — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 9, 2025

Sandro Zappella/trad Clara Francey

Opposé à un Cercle Bruges en lutte pour le maintien, le Club Bruges, deuxième de Jupiler Pro League (championnat belge) et toujours en lice en Ligue des champions, a assumé son statut de favori en s'imposant 3-1 dimanche sur le terrain de son rival. Ardon Jashari, titularisé au milieu de terrain, s'est fait l'auteur de sa troisième passe décisive de la saison sur l'ouverture du score.

Mais son action la plus marquante n'a pas eu lieu balle au pied. Après le match, le Suisse de 22 ans a récupéré un drapeau bleu et noir, aux couleurs du Club Bruges, et s'est mis à courir à travers le terrain sous les huées des supporters adverses. Les joueurs du Cercle, furieux, ont tenté de l'arrêter, mais Jashari a poursuivi sa course jusqu'au rond central, où il a planté le drapeau dans le sol, envoyant un message clair : «Ici, c'est chez nous.»

Ce geste a immédiatement provoqué une réaction hostile des joueurs du Cercle, qui ont arraché le drapeau et confronté le milieu zougois. S'en est suivi un bref accrochage.

Jashari, le chouchou du public

Le Club Bruges, loin de désavouer son joueur, a rapidement relayé les images de la scène sur ses réseaux sociaux, accompagnées du message : «Bruges est bleu et noir.» Des vidéos ont également circulé montrant Jashari embrassant ostensiblement le blason du club en quittant le terrain, sous les acclamations de ses supporters.

Ardon Jashari, nu al een Brugse cultlegende.🔵⚫️ pic.twitter.com/dMo8iJUbVl — Yarno Degryse (@yarno_degryse) March 9, 2025

Déjà apprécié pour son engagement sans faille et son tempérament de combattant, Jashari a définitivement conquis le cœur des fans brugeois avec cette démonstration.