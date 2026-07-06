L'Argentine et l'Egypte, respectivement les équipes nationales les plus titrées d'Amérique du Sud et d'Afrique, s'affronteront mardi à Atlanta en huitièmes de finale du Mondial. Le vainqueur de cette partie, la première entre les deux équipes en match officiel, pourrait retrouver la Suisse en quart.

L'Albiceleste, tenante du titre et 16 fois lauréate de la Copa América, affronte des Pharaons égyptiens sept fois vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations. Ce match verra également le duel entre deux stars de l'ancienne génération: Lionel Messi et Mohamed Salah s'affronteront pour la première fois, et sans doute la dernière, sous le maillot de leur sélection nationale.

Avec trois victoires à son actif, l'Argentine a facilement franchi la phase de poules. En seizièmes de finale contre le nouveau venu, le Cap-Vert, l'Albiceleste a toutefois dû, contre toute attente, jouer les prolongations. Seul un but contre son camp inscrit en fin de match a évité aux Argentins l'une des plus grandes humiliations de l’histoire de la Coupe du monde.

Une chose est claire: les Argentins ne jouent pas avec la même intensité que les Français. Ils ne sont pas non plus une «machine sans faille», comme l'entraîneur autrichien Ralf Rangnick a qualifié l’Espagne. Mais ils ont Lionel Messi. Le capitaine argentin a inscrit sept des onze buts marqués jusqu'à présent dans le tournoi, soulignant ainsi son importance capitale pour les tenants du titre.

Salah exaucé

De son côté, l'Égypte a déclenché une vague d'euphorie dans son pays en se qualifiant pour la première fois pour les 8es de finale de la Coupe du monde, après avoir atteint pour la première fois la phase à élimination directe. Les hommes de l'ex-attaquant de Xamax Hossam Hassan se sont imposés 4-2 aux tirs au but contre l'Australie en 8e.

«C’est l’un des plus beaux jours de ma vie», a déclaré Mohamed Salah après ce succès historique. Lorsqu’on lui a demandé laquelle des nombreuses superstars il choisirait pour sa «dernière danse» en Coupe du monde, la star égyptienne, célébrée comme un roi dans son pays, a répondu sans hésiter: «Messi». Son voeu est exaucé.