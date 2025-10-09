  1. Clients Privés
Football Le match amical Argentine-Porto Rico délocalisé à Miami

ATS

9.10.2025 - 07:05

Le match amical entre l'Argentine de Lionel Messi et Porto Rico, initialement prévu le 13 octobre à Chicago, a été déplacé en Floride, a-t-on appris mercredi des organisateurs. Cette décision a été prise sur fond de tensions politiques dans la grande ville du nord des Etats-Unis.

Lionel Messi évoluera finalement «à la maison» pour affronter Porto Rico avec l'Argentine.
Lionel Messi évoluera finalement «à la maison» pour affronter Porto Rico avec l'Argentine.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.10.2025, 07:05

09.10.2025, 07:37

Sous la pression de Donald Trump, Chicago est le théâtre d'opérations de la police américaine de l'immigration, qui multiplie les raids pour interpeller des migrants en situation irrégulière. Le président américain a décrit la troisième ville du pays comme une «zone de guerre» et veut y appliquer la même solution qu'à d'autres villes démocrates: l'intervention de soldats, des gardes nationaux, dans les rues, chose très rare aux Etats-Unis. Deux cents d'entre eux sont récemment arrivés près de Chicago.

«Zone de guerre». Trump se déchaîne: «Le maire de Chicago devrait être en prison»

«Zone de guerre»Trump se déchaîne: «Le maire de Chicago devrait être en prison»

Le match entre Porto Rico, territoire américain, et l'Argentine, championne du monde en titre, devait avoir lieu le 13 octobre au Solder Field de Chicago, moins d'un an avant le Mondial 2026 organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Mais l'organisateur a annoncé que le match était «relocalisé» au Chase Stadium de Fort Lauderdale, près de Miami, et décalé au 14 octobre, sans donner d'explication.

C'est dans ce stade qu'évolue Messi avec son club de l'Inter Miami, au sein de la Ligue nord-américaine (MLS).

MLS. Messi réalise un festival et qualifie Miami pour les play-off

MLSMessi réalise un festival et qualifie Miami pour les play-off

