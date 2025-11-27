  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Arne Slot veut «continuer à se battre» avec Liverpool

ATS

27.11.2025 - 18:38

Arne Slot veut continuer à se battre
Arne Slot veut continuer à se battre
ATS

L'entraîneur de Liverpool Arne Slot a déclaré jeudi devant la presse vouloir «continuer à se battre». Le Néerlandais assure avoir le soutien de sa direction, malgré les nombreuses défaites.

Keystone-SDA

27.11.2025, 18:38

«On encaisse les coups les uns après les autres, c'est dur. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à se battre», a déclaré Slot au lendemain de la lourde défaite à domicile des Reds contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions (4-1). Malgré ce revers, le neuvième sur les douze dernières rencontres toutes compétitions confondues, l'entraîneur néerlandais a assuré avoir «les mêmes conversations (avec les propriétaires du club) depuis que je suis ici».

«Nous pouvons faire mieux»

Champion d'Angleterre en titre, Liverpool ne pointe qu'à une médiocre 12e place en Premier League, avant un déplacement à Westham dimanche pour la 13e journée du championnat.

Les Reds devraient récupérer pour ce match leur gardien brésilien Alisson, qui a manqué le match contre le PSV, malade, tandis que l'attaquant allemand Florian Wirtz, blessé musculairement en sélection, pourrait reprendre l'entraînement samedi.

«Nous pensons que nous pouvons faire bien mieux que ce que nous faisons actuellement», a déclaré Slot, qui dit ne pas être lâché par ses joueurs. «L'an dernier, lorsque nous jouions vraiment bien, tout le monde parlait de certaines individualités et j'ai toujours dit qu'il faut parler de l'équipe. C'est l'équipe qui fait briller les individus. Et c'est pareil lorsqu'on joue mal, il faut parler de l'équipe et pas des individus», a ajouté le technicien de 47 ans.

Les plus lus

Casse du Louvre: les profils étonnants du commando dévoilés
Marco Odermatt s’impose et empêche un triomphe de l’Autriche !
Le guide iranien attaque Trump : «Ils trahissent même leurs alliés»