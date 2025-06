Victime d'une gastro-entérite dès son arrivée aux Etats-Unis, Kylian Mbappé prend son mal en patience. Le Français n'a toujours pas pointé le bout de son nez sur les terrains, alors que le Real Madrid joue sa qualification pour les 8e de finale du Mondial des clubs face à Salzbourg, jeudi à Philadelphie.

Kylian Mbappé prend son mal en patience au Mondial des clubs. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le capitaine de l'équipe de France sera-t-il remis d'aplomb pour ce match décisif du groupe H ? Rien n'est moins sûr. Une semaine après avoir subi des examens à l'hôpital, la superstar des Bleus n'a pas encore repris l'entraînement avec ses coéquipiers et travaille en salle, en solitaire.

Il est donc plus que probable qu'il soit de nouveau dispensé de la rencontre-couperet contre la formation autrichienne, après avoir déjà manqué les deux premières sorties de son équipe face aux Saoudiens d'Al-Hilal (1-1) et aux Mexicains de Pachuca (3-1).

Une situation très frustrante pour l'attaquant, désireux de se racheter collectivement durant cette Coupe du monde après une saison sans trophée majeur avec son nouveau club, malgré des statistiques personnelles impressionnantes (43 buts, toutes compétitions confondues), récompensées par le Soulier d'or européen et un titre de «pichichi» (meilleur buteur) en Liga.

Pour l'instant, Mbappé assiste de loin aux prestations des siens et se prépare dans son coin dans les installations du Gardens North County District Park à Palm Beach (Floride) où le Real a pris ses quartiers.

«J'ai hâte de le retrouver, mais il faut voir comment il progresse jour après jour. Il faut attendre. On retourne en Floride et on verra comment il va. On l'attend», s'est borné à expliquer le nouvel entraîneur merengue Xabi Alonso, dimanche à Charlotte, à l'issue du succès contre Pachuca.

Trop juste pour le prochain match

Les Madrilènes ont disposé d'une journée de repos mardi, à 48 heures du match face à Salzbourg, et même si le Français reprenait les séances avec ballon mercredi, il sera vraisemblablement trop juste pour débuter, l'encadrement ne souhaitant sans doute prendre aucun risque avec son joueur-vedette dont il aura forcément besoin à partir de la phase à élimination directe.

Encore faut-il y être présent et cela passe par un bon résultat jeudi au Lincoln Financial Field de Philadelphie, une victoire assurant la première place du groupe H. Les deux premières rencontres ont montré qu'il faudrait encore un peu de temps aux Madrilènes avant d'intégrer complètement les préceptes de Xabi Alonso, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen et qui a la lourde charge de succéder à Carlo Ancelotti, nommé à la tête du Brésil.

«Ce match (contre Salzbourg, ndlr) est l'occasion de peaufiner les attentes de l'entraîneur et de continuer à travailler sur ce qu'il nous demande. Nous devons progresser et continuer à apprendre à nous connaître car de nouveaux joueurs sont arrivés. Nous devons nous préparer au mieux, car ce sera un match très important et exigeant», a déclaré le milieu Federico Valverde, auteur du troisième but face à Pachuca, une rencontre remportée en infériorité numérique après l'exclusion rapide du défenseur Raul Asencio.

Xabi Alonso reconnaît de son côté qu'«il y a encore beaucoup de challenges à relever» avant d'arriver à bâtir un jeu collectif selon ses désirs. «Cela prend du temps. Nous voulons aussi nous adapter au contexte d'une partie. Nous avons besoin de cette intelligence dans notre jeu. Mais la victoire contre Pachuca nous renforce, tant au niveau footballistique que moral», a estimé l'ancien milieu de Liverpool, du Bayern Munich et du Real Madrid.