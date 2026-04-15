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Football Arsenal et le Bayern Munich en position de force

ATS

15.4.2026 - 04:01

Arsenal et le Bayern Munich en position de force – Gallery
Arsenal et le Bayern Munich en position de force – Gallery. Mikel Arteta se prendra-t-il à nouveau la tête mercredi soir?

Mikel Arteta se prendra-t-il à nouveau la tête mercredi soir?

Photo: ATS

Arsenal et le Bayern Munich en position de force – Gallery. Le Bayern de Vincent Kompany a peut-être fait le plus dur face au Real

Le Bayern de Vincent Kompany a peut-être fait le plus dur face au Real

Photo: ATS

Arsenal et le Bayern Munich en position de force – Gallery
Arsenal et le Bayern Munich en position de force – Gallery. Mikel Arteta se prendra-t-il à nouveau la tête mercredi soir?

Mikel Arteta se prendra-t-il à nouveau la tête mercredi soir?

Photo: ATS

Arsenal et le Bayern Munich en position de force – Gallery. Le Bayern de Vincent Kompany a peut-être fait le plus dur face au Real

Le Bayern de Vincent Kompany a peut-être fait le plus dur face au Real

Photo: ATS

Les deux derniers quarts de finale retour de la Ligue des champions se disputent mercredi dès 21h.

Keystone-SDA

15.04.2026, 04:01

Arsenal et le Bayern abordent cette soirée dans une position idéale après s'être imposés mardi dernier à l'extérieur.

Les Gunners et le «Rekordmeister», qui avaient terminé aux deux premières places de la phase de Ligue, ont jusqu'ici poursuivi sur leur lancée. Mais les Londoniens marquent le pas en Premier League, où ils n'ont virtuellement plus que 3 points d'avance sur leur dauphin Manchester City.

Les hommes de Mikel Arteta restent d'ailleurs sur un inquiétant revers à domicile face à Bournemouth (1-2), qui a fait ressurgir le débat sur leur capacité à résister à la pression. Mais ils ont largement les moyens de passer l'épaule mercredi face au Sporting, qu'ils ont battu 1-0 à Lisbonne à l'aller, avant de songer à leur choc face à Manchester City dimanche prochain.

Le Bayern du coach belge Vincent Kompany se méfie forcément plus du grand Real Madrid de Kylian Mbappé, qui semble capable de renverser la table après sa défaite 2-1 à Santiago Bernabeu. Mais contrairement à Arsenal, les Bavarois n'ont pas à se soucier de ce qui les attend dans leur championnat national: leurs 12 points d'avance sur leur dauphin Dortmund leur permettent de se concentrer pleinement sur le choc face aux Merengues.

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