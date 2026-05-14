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«Il y a une chance» Arsenal garde espoir pour Timber avant la finale contre le PSG

Melchior Cordonier

14.5.2026

«Il y a une chance» de voir Jurriën Timber rétabli pour la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, a déclaré jeudi l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, actuellement privé de ses deux arrières droits sur blessure.

Une chance de voir Timber apte pour la finale, selon Arteta.
Une chance de voir Timber apte pour la finale, selon Arteta.
IMAGO

Agence France-Presse

14.05.2026, 12:52

14.05.2026, 12:55

Les Gunners ne pourront pas compter sur Ben White, gravement blessé à un genou, mais ils espèrent encore pouvoir récupérer Timber, l'habituel titulaire au poste de latéral droit, d'ici la finale du 30 mai à Budapest.

«Cela un peu progressé ces derniers jours, il se sent mieux. Nous allons essayer de le récupérer. C'est un joueur vraiment très important pour nous. Il fait tout ce qu'il peut pour aider l'équipe de toutes les manières possibles», a dit Mikel Arteta jeudi en conférence de presse.

«Il y a une chance, mais à quel point cette chance est grande, je ne peux pas vous le dire. Il va essayer de faire absolument tout ce qu"il peut pour concrétiser cette chance (...) et c'est le défi qui l'attend», a-t-il précisé après une relance d'un journaliste.

Le défenseur néerlandais de 24 ans s'est blessé à une cheville à la mi-mars et il a manqué douze matches depuis avec son club.

Si Timber n'est pas rétabli à temps, Arteta pourrait utiliser le défenseur central Cristhian Mosquera (21 ans), qui a parfois dépanné sur le côté droit, ou le latéral gauche Riccardo Calafiori (23 ans), par exemple.

La tâche sera dans tous les cas ardue pour le titulaire du jour puisqu'il devra tenter de contenir l'ailier géorgien Kvitcha Kvaratskhelia, probablement le Parisien le plus important ces derniers mois sur la pelouse pour l'entraîneur Luis Enrique.

Arsenal disputera seulement la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, vingt ans après celle perdue au Stade de France contre le FC Barcelone, en 2006.

Arsenal – Atlético 1-0

Arsenal – Atlético 1-0

UEFA Champions League | Demi-finale retour | Saison 25/26

05.05.2026

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