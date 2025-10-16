Aston Villa a annoncé qu'aucun supporter du Maccabi Tel-Aviv ne pourrait assister à la rencontre d'Europa League entre les deux clubs le 6 novembre à Birmingham. La décision a été prise en raison des «préoccupations en matière de sécurité publique» que poserait leur présence.

Unai Emery et ses joueurs joueront uniquement devant leur public. EPA

Melchior Cordonier

Le club a indiqué dans un communiqué avoir suivi l'avis du Safety Advisory Group (SAG) de la ville de Birmingham, chargé de gérer la sécurité des matches au Villa Park. Elle a conseillé de n'autoriser aucun supporter de l'équipe israélienne à assister au match.