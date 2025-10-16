  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Aston Villa ferme ses portes aux fans du Maccabi Tel-Aviv

Melchior Cordonier

16.10.2025

Aston Villa a annoncé qu'aucun supporter du Maccabi Tel-Aviv ne pourrait assister à la rencontre d'Europa League entre les deux clubs le 6 novembre à Birmingham. La décision a été prise en raison des «préoccupations en matière de sécurité publique» que poserait leur présence.

Unai Emery et ses joueurs joueront uniquement devant leur public.
Unai Emery et ses joueurs joueront uniquement devant leur public.
EPA

16.10.2025, 21:25

Le club a indiqué dans un communiqué avoir suivi l'avis du Safety Advisory Group (SAG) de la ville de Birmingham, chargé de gérer la sécurité des matches au Villa Park. Elle a conseillé de n'autoriser aucun supporter de l'équipe israélienne à assister au match.

Les plus lus

Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!
Il se crashe contre un arbre à 149 km/h - Au tribunal, il se justifie comme il peut
Etats-Unis : une célèbre politicienne démocrate pète les plombs !
«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée
Un politicien neuchâtelois dans l’oeil du cyclone !
Nick Kyrgios enfonce le clou : «Cette histoire pue à plein nez»