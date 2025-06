Johan Manzambi a marqué les esprits pour sa première titularisation en équipe de Suisse mardi face aux Etats-Unis (4-0). Un but, une passe décisive: le bilan va bien «au-delà des espérances» du Genevois.

Johan Manzambi (à gauche) a marqué les esprits pour sa première titularisation en équipe de Suisse. IMAGO/Sports Press Photo

«Franchement, je n'aurais jamais imaginé marquer et réussir un assist avant le match. La soirée a été riche en émotions», a lâché le milieu de terrain de 19 ans lors de son passage en zone mixte, peu après la probante victoire helvétique à Nashville.

Seul néophyte convoqué par Murat Yakin pour cette tournée américaine, Johan Manzambi avait annoncé au début du camp à Salt Lake City que son bilan aurait été positif même s'il n'avait pas joué la moindre minute lors des deux matches. Au final, il a non seulement fait ses débuts sous le maillot suisse face au Mexique (entré à la 73e), mais il a aussi disputé l'intégralité de la deuxième rencontre dans le Tennessee.

Une polyvalence précieuse

«Ce premier rassemblement va bien au-delà de mes espérances», s'est-il réjoui. «J'étais un peu anxieux avant d'arriver, mais j'ai été frappé par l'accueil que les joueurs et les membres du staff m'ont réservé. Je les remercie tous un par un.»

Face aux Etats-Unis, le joueur du SC Fribourg a fait l'étalage de son aisance technique et de sa vitesse. Aligné en tant que milieu/ailier droit alors qu'il évolue d'ordinaire dans l'axe, et même plutôt comme milieu défensif, il a lui-même été un peu surpris de sa polyvalence.

«Maintenant, je sais que je suis pas mal sur l'aile», a-t-il rigolé, avant d'assurer n'avoir eu aucune pression au moment d'entrer sur le terrain. «Je me suis fait plaisir car c'est du football. Depuis petit, je joue pour m'amuser. Je ne joue pas au foot pour ressentir du stress.»

Interrogé sur sa préférence entre sa passe décisive - une vraie offrande - à Michel Aebischer et son premier but, Johan Manzambi a choisi l'assist. «Parce qu'il est arrivé en premier. Mais je suis tout aussi content d'avoir marqué», a-t-il affirmé.

Gaucher ou droitier ?

D'autres auraient répondu le but, car ce 4-0 qui a assommé des «Yanks» déjà au fond du gouffre était bien le plus beau du match. Après une récupération d'Ardon Jashari, le Genevois a piqué dans l'axe et armé une frappe du gauche - son «mauvais» pied, si on peut l'appeler ainsi - qui a terminé dans la lucarne de Matt Turner.

Cette performance de haut vol est venue confirmer que son ascension fulgurante dans les rangs de Fribourg ces derniers mois ne devait rien au hasard. Elle atteste également que Murat Yakin a eu du flair en le sélectionnant et surtout en le titularisant à «Music City».

L'ancien junior du Servette FC garde malgré tout les pieds sur terre. «Je reviendrais avec plaisir si le sélectionneur fait à nouveau appel à moi. Il faudra que je donne tout en club, car je sais qu'il y a plein de bons joueurs en Suisse», a-t-il rappelé. Mais sa présence dans le cadre pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sonne déjà comme une évidence.

