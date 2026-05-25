Sélectionneur intérimaire de l'Italie après le cuisant échec à se qualifier pour le Mondial 2026, Silvio Baldini a convoqué une majorité d'espoirs pour les matches amicaux contre le Luxembourg et la Grèce des 3 et 7 juin. Un seul cadre habituel a été appelé: Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma, seul rescapé du ménage en Italie. KEYSTONE

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Dans sa liste de 24 joueurs, Baldini, habituel sélectionneur des moins de 21 ans italiens, a fait très majoritairement appel à des Espoirs et des jeunes internationaux qui commencent à avoir leurs habitudes en sélection comme Marco Palestra et Francesco Pio Esposito.

Baldini a succédé à Gennaro Gattuso qui a démissionné de son poste de sélectionneur après la défaite de son équipe en finale des barrages européens le 31 mars contre la Bosnie (1-1, 4-1 tab), qui a privé l'Italie de son troisième Mondial consécutif.

Un nouveau sélectionneur sera nommé une fois que la Fédération italienne aura un nouveau président le 22 juin. L'Italie affrontera le Luxembourg à Luxembourg le 3 juin et la Grèce à Heraklion quatre jours plus tard.