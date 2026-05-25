  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sélection de l'Italie Donnarumma, unique rescapé de l'ancienne garde dans la liste

ATS

25.5.2026 - 22:03

Sélectionneur intérimaire de l'Italie après le cuisant échec à se qualifier pour le Mondial 2026, Silvio Baldini a convoqué une majorité d'espoirs pour les matches amicaux contre le Luxembourg et la Grèce des 3 et 7 juin. Un seul cadre habituel a été appelé: Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma, seul rescapé du ménage en Italie.
Gianluigi Donnarumma, seul rescapé du ménage en Italie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 22:03

25.05.2026, 22:15

Dans sa liste de 24 joueurs, Baldini, habituel sélectionneur des moins de 21 ans italiens, a fait très majoritairement appel à des Espoirs et des jeunes internationaux qui commencent à avoir leurs habitudes en sélection comme Marco Palestra et Francesco Pio Esposito.

La Nazionale en eaux troubles. Le coach des Espoirs à la tête des Azzurri temporairement

La Nazionale en eaux troublesLe coach des Espoirs à la tête des Azzurri temporairement

Baldini a succédé à Gennaro Gattuso qui a démissionné de son poste de sélectionneur après la défaite de son équipe en finale des barrages européens le 31 mars contre la Bosnie (1-1, 4-1 tab), qui a privé l'Italie de son troisième Mondial consécutif.

Nouveau fiasco azzurro. Ménage complet en Italie : à son tour, Gattuso fait ses valises !

Nouveau fiasco azzurroMénage complet en Italie : à son tour, Gattuso fait ses valises !

Un nouveau sélectionneur sera nommé une fois que la Fédération italienne aura un nouveau président le 22 juin. L'Italie affrontera le Luxembourg à Luxembourg le 3 juin et la Grèce à Heraklion quatre jours plus tard.

Les plus lus

Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
La Suisse face à sa bête noire en quarts ? Cadieux assure ne «pas calculer»
Moscou appelle étrangers et diplomates à quitter Kiev avant de nouvelles frappes russes
Sur la ligne Zurich-Lausanne, le chaos des départs de Pentecôte
Un mort dans une violente rixe à Monthey
Décès de l'acteur français Pierre Deny, visage connu des séries télévisées